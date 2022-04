EXCLUSIV. Dezvăluiri de senzație din interiorul PSD! Ce se întâmplă, de fapt, în partid. Acuzații grave la adresa lui Ciolacu (VIDEO)

După ce retrăsese de pe prima scenă politică într-o poziție confortabilă la BNR, Viorica Dăncilă uimește din nou. De ce vrea să joace iar pe terenul politicii după ce și-a exprimat dezamăgirea pentru atitudinea mass-media față de ea, dar și a multor politicieni? Are vreo șansă să mai intre în politica mare?

Invitată de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic să comenteze etapa actuală a carierei sale din perspectiva acestei reveniri, fosta social-democrată a punctat că odată cu noua sa formațiune NOI căreia i s-a alăturat, își dorește mai presus decât orice să ierte și să uite.

Mărturisirea îl include nu atât pe fostul președinte PSD Liviu Dragnea, cu care a recunoscut că nu mai are o altă relație decât una strict civilizată în prezent, ci mai ales pe actualul lider al social-democraților, Marcel Ciolacu.

Dăncilă: Am fost trădată de Ciolacu. Pentru mine e un capitol închis

Chestionată de co-moderatorul Dan Andronic dacă a avut sentimentul că a fost trădată, aceasta a confirmat făcând o referire directă la actualul lider PSD Marcel Ciolacu.

„Nu am avut sentimentul, AM FOST trădată, îmi asum cele spuse, în propriul partid de cel care conducea. Pornind de la moțiune (n.r. – în urma căreia a picat guvernul Dăncilă, în 2019) și ceea ce s-a întâmplat mai departe. Dar pentru mine e un capitol închis. Am iertat, nu vreau să trăiesc cu amintirile din trecut, ci să mă întorc la prezent și viitor (…) Am iertat, am învățat multe lucruri”, a precizat fostul premier.

PSD, partidul care își devorează liderii rând pe rând

La observația lui Robert Turcescu că putea rămâne în PSD pentru a se lupta, popliticiana a opinat că e un întreg mecanism, iar PSD are o tradiției în a-și elimina rând pe rând liderii. „Uitați-vă de-a lungul timpului, toți liderii au fost dați la o parte. M-au deranjat promisiunile făcute și că au dat jos un guvern care mai avea multe de spus”, a conchis Viorica Dăncilă.