Exclusiv. Cea mai modernă stație de autobuz din țară, inaugurată într-o comună din Moldova. Are încălzire în pardoseală, bănci inteligente și Google TV

Comuna Berzunți, situată în vestul județului Bacău, găzduiește cea mai modernă stație de autobuz din țară. Localitatea se află la 39 km de Bacău, 28 km de Onești și 22 km de Moinești, orașe în care mulți oameni din comună merg zilnic la muncă. Spre deosebire de alte zone din țară, aceștia au la dispoziție stație la standarde europene în care să aștepte autobuzul. În exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, primarul comunei Berzunți a oferit detalii despre dotările acesteia.

Comuna este formată din satele Berzunți, care este și reședința, Dragomir și Buda și are peste 5.423 de locuitori. Potrivit primarului Mihai Panțîru, planul pentru amenajarea stației a fost lansat în 2021, însă acesta a fost suspendat la un moment dat.

„Atunci a fost perioada în care PNRR avea deschise apelurile pe proiect pe componenta C10, doar că a fost suspendat din motive lesne de înțeles, nu doar pentru Primăria Berzunți, ci pentru toate primăriile. Banii erau mulți și toate primăriile semnaseră contract de finanțare pentru o singură stație. La banii aceștia nu prea erau stații, pentru că stațiile care sunt prefabricate și se aduc în România sunt mai ieftine. Din acest motiv s-a suspendat procedura de achiziție până în 2024, când am preluat, și în 2025 am dus demersurile la cap pe partea de achiziție, în sensul că am căutat o firmă care să poată produce stația de la zero, cu cerințele noastre”, ne-a spus el.

Stația a fost gândită să funcționeze în mod independent din punct de vedere energetic, a explicat edilul local, un aspect important în cazul furtunilor, vijeliilor sau iernilor grele.

Primarul a mai spus că, având în vedere investiția de 47.000 de euro, era esențial ca stația să fie complet funcțională și dotată corespunzător.

„În caietul de sarcini am solicitat să fie independentă energetic, pentru că este un mare plus în momentele în care se întâmplă furtuni, vijelii, iarnă grea, se rup fire. Ea trebuie să funcționeze și să aibă dotări, pentru că totuși a costat 47.000 de euro și de acești bani trebuia să iasă ceva serios, pentru că sunt oameni care din acești bani își ridică o casă la roșu. Așadar, pentru a nu stârni discuții, am vrut să folosim banii în mod real, nu doar să avem o stație”, a explicat primarul Mihai Panțîru.

Primarul comunei Berzunți a explicat că stația este dotată cu panouri fotovoltaice și acumulatori, astfel încât nu doar produce energie în mod direct, ci o și stochează. De asemenea, aceasta dispune de încălzire în pardoseală, o soluție mult mai eficientă decât un invertor care trebuie să funcționeze permanent, și aer condiționat.

„Pe partea de dotări are panouri fotovoltaice și acumulatori, deci nu sunt doar panouri pentru producție directă, ci are și acumulatori de stocare. Apoi, avem pe partea de dotare încălzirea în pardoseală pentru a economisi energie pe timp de iarnă. Această variantă este mult mai eficientă decât un invertor care trebuie să fie pornit permanent. Avem aer condiționat”, a arătat edilul.

Mai mult, interiorul este echipat cu sistem de sonorizare, Google TV și bănci inteligente cu încărcare wireless și USB.

„Pe partea de acces am pus uși culisante pentru că rămăsese un rest de buget și am ales varianta pentru a folosi întreaga sumă, iar dotarea să fie utilă. Pe partea de sistematizare avem un sistem de supraveghere clasic. În interior avem sistem de sonorizare și Google TV, care este pus mai mult pe modul de redare. Nu îl lăsăm la liber, pentru că s-ar apuca lumea să caute cine știe ce pe aplicație. Tot pe partea de dotări avem bănci inteligente cu încărcare wireless și USB. Fațada este din sticlă securizată”, a mai spus primarul.

Potrivit edilului, zilnic aproximativ 40 de locuitori ai comunei pleacă la muncă în orașele din apropiere, iar elevii își așteaptă microbuzul școlar în stație. Primarul a explicat că noua stație le oferă un spațiu sigur și confortabil, ferit de frig și ploaie.

„În principiu, pleacă în fiecare zi 40 de oameni la serviciu, iar elevii stau după-amiaza în stație pentru că le este mai ușor să aștepte microbuzul școlar”, a încheiat edilul.

Bugetul alocat pentru acest proiect a fost de 47.000 de euro.