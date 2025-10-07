Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși

Exclusiv. Matei Dima, cunoscut publicului sub numele de Bromania, a explicat cum a luat naștere filmul său „Situationship: Combinații, NU relații”, mesajul pe care vrea să-l transmită publicului, dar și cum a ajuns Denis Roabeș, alias The Motans în proiect.

Întrebat cum a apărut ideea filmului, Bromania a explicat că realitatea din jurul său a fost sursa principală de inspirație.

„Relațiile și combinațiile au fost mereu subiectul principal de bârfă al Sectorului 1 din București. Trăind printre oameni aici de câțiva ani, am adunat povești și am zis că ar trebui să fac un film în adevărul meu, în ce trăiesc și experimentez zi de zi, pentru că așa o să iasă autentic. Cred că la acest film mi-a ieșit.”

El a spus filmul se vrea o oglindă a realității contemporane și a relațiilor complexe din București, cu toate contradicțiile și vulnerabilitățile lor. Acesta a declarat că mesajul principal pe care speră să-l primească spectatorii este legat de acceptarea propriei vulnerabilități. „Că este okey să te lași să fii vulnerabil câteodată,” a adăugat Matei Dima, evidențiind sinceritatea ca temă centrală.

Pe marginea relațiilor din prezent, Bromania a oferit o perspectivă critică, dar realistă. „Societatea ne împinge să nu mai fim autentici. Trebuie să ne recunoaștem mai întâi nouă ce suntem și ce vrem și apoi să vedem cu cine suntem gata să luptăm pentru o relație bună. O relație nu funcționează fără respect, grijă și atenție.”

Matei a povestit și cum a fost la casting. El a spus că a căutat actori talentați și cu chimie între ei și că a reușit să găsească fix ce își dorea.

„Am căutat un grup cu sinergie și talent. Așa am ajuns la Anastasia, Irina și Micki. Ele trebuiau să fie girlies girls ale noastre cu care ții tot filmul. S-a văzut de la probe că există chimie între ele. Iar cu băieții la fel, când am citit cu Ștefan, Brumi și Daniel s-a simțit băiețăreala aia, golăneala aia care funcționează mereu în spatele ușilor închise. O surpriză plăcută a fost și Aida, care a jucat foarte natural o persoană foarte falsă, ceea ce e greu.”

Bromania a explicat și de ce Denis Roabeș( The Motans) a fost alegerea perfectă pentru film. El a spus că acesta este surpriza filmului și că este un actor și prieten ideal.

„Denis face parte din gașca de băieți pe care eu îi ajut să își gestioneze relația. Este surpriza filmului și aduce multă originalitate proiectului. Joacă și foarte natural. Iar oamenii care înțeleg autoironia în general sunt foarte deștepți. În viața mea are rolul prietenului ideal, pe care nu trebuie să îl vezi foarte des și totuși știi că vă respectați și vă puteți baza unul pe celălalt oricând.”

Matei a povestit cum l-a cunoscut pe Denis Roabeș. În urmă cu aproximativ zece ani, i-a fost recomandată o melodie a lui Denis, iar impresia creată de aceasta l-a determinat să inițieze colaborarea.

„Acum cam 10 ani mi-a dat vloggerul Maximilian un link la Versus, melodia cu care s-a lansat pe YouTube. Melodia nu avea foarte multe views, din ce îmi aduc aminte. I-am arătat-o lui Lucian de la Global, care a zis că e bună, dar nu știe încă. Eu am rămas cu ea pe repeat prin casă, pentru că piesa avea «zeamă» cum zicem noi, și într-o zi Lucian mi-a zis să ne vedem cu Denis.”

Bromania a spus că prezența lui Denis aduce versuri pline de sensibilitate, potrivite pentru tematica filmului: „Când te gândești la relații, iubire, sensibilitate, n-ai cum să nu te gândești la versurile lui Denis.”

Denis Roabeș, cunoscut publicului drept The Motans, a povestit despre rolul său în film și despre colaborarea cu Matei Dima.

„Îmi amintesc că eram undeva la mare, la niște probe de sunet, când m-a sunat Matei. Mi-a povestit despre rol, mi-a plăcut foarte mult și i-am confirmat din prima că mi-ar plăcea să joc în acest film,” a declarat el, explicând că oferta l-a încântat imediat.

Artistul a subliniat că tranziția de la muzică la actorie nu a fost dificilă, având experiență în videoclipuri: „Sincer să fiu, nu a fost cu mult diferit, pentru că deja am experiență în actorie datorită videoclipurilor pe care le fac și în care mă implic destul de mult. Singurul lucru pe care a trebuit să-l învăț a fost să joc mai puțin.”

Despre provocările filmărilor, Denis a spus că așteptarea între cadre a fost cea mai obositoare: „Așteptările pe mine mă obosesc cel mai mult.”

În ceea ce privește relația lor de prietenie, Denis a explicat că aceasta s-a consolidat de-a lungul anilor, trecând din zona profesională în cea personală.

„Avem o relație foarte frumoasă de prietenie. De Matei mă leagă chiar venirea mea la București, pentru că el a fost unul dintre factorii cheie care m-au ajutat să mă mut aici și să-mi încep cariera muzicală.”

Denis a evocat și momente amuzante sau emoționante: „Îmi aduc aminte cum, la primul concert The Motans din Vintage, după ce am terminat repertoriul, Matei a fost unul dintre cei care au început să strige «Bis! Bis! Bis!». Datorită lui și energiei pe care a creat-o în public, am ajuns să cântăm tot show-ul încă o dată, de la capăt.”

El a mărturisit că ar vrea ca pe viitor să colaboreze cu Matei și în proiecte din afara muzicii sau filmului: „Mi-ar plăcea să fac cu Matei un ONG care face lucruri frumoase pentru societatea în care trăim.”