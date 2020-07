Dan Marinescu: Războiul dintre foștii președinți ai PSD, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. În primul rând ați urmărit interviul din penitenciar cu Liviu Dragnea?

Adrian Năstase:

,,Aproape complet, dar în orice caz am văzut știrile, comentariile, nu am avut răbdarea să vad chiar totul. Dar, termenul de război mi se pare exagerat. Eu cred că este vorba mai ales de felul în care fiecare dintre cei doi își vede viitorul. Liviu Dragnea, așa cum l-am văzut eu, nu a avut o strategie clară privind mesajele. El a reacționat la întrebările care aveau o anumită semnificație pentru ea, ale Ancăi Alexandrescu și nu a avut un șir foarte clar în ce a vrut el să transmită. Nu cred ca a fost un lucru foarte înțelept, de aceea mulți l-au interpretat ca fiind un interviu foarte confuz. Lucruri insuficient de fundamentate, cu mesaje lipsite de esență.

Aici ași vrea să spun totuși un anumit lucru. În ultimii ani nu am avut o relație foarte bună cu Liviu Dragnea. Nu am fost de acord cu multe dintre lucrurile care le-a făcut, sigur că nu eram eu cel care să dea ștampila de cenzură. Nu am făcut asta niciodată, dar am crezut ca el acționează greșit pe anumite zone și nu a luat măsurile necesare în anumite perioade, inclusiv în felul în care a format guvernele, a făcut lista pentru parlamentare, a gândit acțiunile externe, multe lucruri. Acum să fie foarte clar. Eu cred că condamnarea lui a fost una politică…

E clar că a fost mai curând un pretext pentru a-l scoate din joc. Și aici cred că a fost o dublă conjunctură, ce internă în care cei nemulțumiți de acțiunea lui, mai ales în zona de justiție, care a fost lipsită în opinia mea de consistență până la urmă, extrem de schimbătoare, lucruri neclare, în speranța că unii vor lua unele măsuri pe care el nu a avut curajul să le ia. În sfârșit, este mult de discutat. O anumită conjunctură, acțiune venită din afară în condițiile în care părea că orientarea lui din ultimă vreme de tip super-nationalist crea probleme unor structuri economice sau unor grupuri politice externe.

Deci până la urmă el este în momentul de fața victima unei politici pe care a dus-o, a avut anumite accente corecte dar pe care nu a știut să le prezinte într-un cadru mai larg nu a știut să își facă alianțe în afară. Lui Victor Orban i s-a permis acest lucru, lui Dragnea nu i s-a permis acest lucru. El plătește într-un fel pentru acest lucru, plătește și că nu a știut să construiască o echipă în jurul lui”, a spus Năstase.