Evz.ro. Explozie la un bloc din Timișoara. George Simion susține că a fost amenințat cu moartea

Evz.ro vă prezintă cele mai importante știri ale zilei de azi, 2 noiembrie, dar și cele mai atractive materiale de pe site. Explozie la parterul unui bloc din Timișoara. De l-a ce s-a produs deflagrația. Conform pompierilor, din apartamentul unde a avut loc explozia a fost evacuată o butelie, întrucât nu era racordat la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.

George Simion, amenințat cu moartea. Poliția Română a deschis un dosar penal. Președintele AUR acuză instituțiile din București că ignoră atacurile la adresa partidului și cere intervenția SPP pentru el, familia și colegii săi. Poliția Română a deschis un dosar penal pentru a investiga amenințările și subliniază că acționează „echidistant și imparțial, indiferent de apartenența politică”.

Anticiclon în estul Europei. Noiembrie va începe cu temperaturi neobișnuit de calde. După un octombrie marcat de precipitații abundente și temperaturi scăzute, luna noiembrie vine sub influența unui anticiclon care va acoperi estul Europei. Condițiile atmosferice stabile vor aduce un cer senin, valori termice peste mediile obișnuite ale perioadei și o pauză de la instabilitatea specifică lunii Brumar.

Vedete care au renunțat la școala. N-au nici măcar o diplomă. Hollywood-ul este cunoscut pentru glamour, strălucire și succesul aparent garantat. Totuși, nu toate starurile de la Hollywood au urmat calea tradițională a educației.

Cum s-a transformat dragostea în business. Industria de dating online în România. Aplicațiile de dating au devenit o industrie de miliarde, iar România e o piață activă. Tinder, Bumble și Badoo câștigă mii de dolari săptămânal din utilizatori locali, într-o economie în care dragostea s-a transformat în produs digital.

Serialul care a făcut furori. Femeile se trezeau la prima oră ca să-l vadă. Puține producții străine au reușit să provoace isterie ca serialul turcesc „Suleyman Magnificul – Sub domnia iubirii”. Lansat în România în 2012, pe canalul Kanal D, serialul istoric a transformat serile liniștite în adevărate ritualuri colective.

Cărți care îți pot schimba complet perspectiva asupra vieții. Cărți care îți vor schimba viața. Într-o lume plină de stres, decizii dificile și presiuni constante, lectura poate fi mai mult decât un simplu hobby – poate deveni un ghid pentru propria dezvoltare personală și pentru schimbarea felului în care privim viața.

Lucruri neștiute despre Sagrada Familia. Secrete fascinante chiar în inima Barcelonei. Capitala Cataloniei marchează un moment istoric în arhitectura religioasă. Sagrada Família, capodopera arhitectului Antoni Gaudí, devine cea mai înaltă biserică din lume, depășind toate celelalte biserici celebre din lume.