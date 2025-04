Strămoșii mamiferelor: O poveste de 225 de milioane de ani

Strămoșii mamiferelor din zilele noastre au trăit cu mai bine de 225 de milioane de ani în urmă. În prezent, există mai mult de 5.000 de specii de mamifere care trăiesc în toate colțurile lumii. Deși acestea variază în aspect și comportament, mamiferele au un set comun de trăsături care le disting de alte clase de animale, precum păsările și reptilele. Aceste caracteristici includ sângele cald, producția de lapte și, cu câteva excepții notabile, nașterea de pui vii.

Originea tuturor acestor specii poate fi urmărită până la primele mamifere care au reușit să coexiste cu specii precum Tyrannosaurus rex și Dilophosaurus.

Cele mai vechi fosile de mamifere cunoscute datează de acum 225 de milioane de ani, provenind dintr-o perioadă marcată de schimbări evolutive majore, care a urmat extincției Permian-Triasic, cunoscută și sub numele de Marea Dispariție. Acest eveniment catastrofal a dus la dispariția a până la 90% din speciile de pe Pământ.

Fosilele descoperite sugerează că mamiferele din acea epocă erau, în general, mici și aveau un aspect asemănător rozătoarelor.

Cel mai vechi mamifer cunoscut până în prezent este Brasilodon quadrangularis, o creatură de dimensiuni foarte reduse. Se estimează că avea o lungime de aproximativ 20 de centimetri și că și-a petrecut majoritatea vieții în vizuini subterane, similar cu șoarecii din prezent, conform IFLScience.

Grooming by licking themselves and each other is a common behavior among mammals, yet I have never seen it depicted in #paleoart of non-mammalian cynodonts. So, here is a pair of Brasilodon engaging in some grooming behavior #sciart #cynodonts My entrance for #MammalMonday WIP pic.twitter.com/a0mfoXzM5f

— Gabriel N. U. (@SerpenIllus) February 25, 2019