Singurul mamifer marin care se droghează. Cum reușește și ce substanță folosește

Delfinii, una dintre cele mai inteligente specii din regnul animal, pe lângă faptul că fac parte din clasa mamiferelor, mai au ceva în comun cu oamenii.

Delfini, surprinși în timp ce se drogheză

Mamiferele marine au fost surprinse în timp ce se jucau cu un pește balon, pește care este recunoscut pentru substanța toxică pe care o eliberează. În cantități mari, substanța respectivă este fatală, dar în cantități moderate produce un efect narcotic.

Delfinii au identificat cum să manevreze peștii pentru a elibera cantitatea potrivită. Mestecând cu grijă peștele balon, pasându-l de la unul la altul, mamiferele acvatice intră apoi în ceea pare a fi o stare de transă.

Întreaga scenă a fost surprinsă de realizatorii emisiunii Dolphins: Spy in the Pod, un documentar produs pentru BBC One. Ca o paranteză producătorul documentarului, John Downer a primit mai multe premii pentru efortul depus.

Rob Pilley, zoolog de profesie, a explicat pentru Sunday Times că ar fi vorba de un grup de delfini tineri.

„Acesta a fost un caz de delfini tineri care au experimentat intenționat ceva despre care știm că este îmbătător. După ce au mestecat ușor peștele și l-au trecut de la unul la altul, au început să se acționeze în mod deosebit, stând cu nasul la suprafață, ca și cum ar fi fascinați de propria lor reflexie. Acest lucru ne-a reamintit de acea nebunie în urmă cu câțiva ani, când oamenii au început să lingă broaște râioase pentru a deveni „high”, în special felul în care stăteau acolo năuciți după aceea. A fost un lucru extraordinar de observat”, a declarat Pilley.

Substanța eliminată de peștele balon este de o mie de ori mai puternică decât cianura de potasiu

Pentru a surprinde ”delictul” mamiferelor marine, producătorii documentarelor au folosit camere spion deghizate în broaște țestoase, pești sau calamari. Au avut nevoie de 900 de ore de filmări pentru a produce documentarul respectiv. Iar scenele finale vorbesc de la sine.

„Este foarte posibil ca delfinii să facă asta”, a scris Jason Bruck, cercetător la Universitatea din Chicago, care studiază amintirile delfinilor, pentru NBC News. La urma urmei, „există exemple de elefanți care se îmbată cu fructe fermentate”.

Aparte de starea euforică, delfinii practică o activitate pe care societatea o condamnă și anume uciderea delfinilor tineri, împerecherea forțată cu delfinii femel și chiar torturarea animalelor pe care nu le consumă. Toxina pe care o eliberează peștele balon este de o mie de ori mai puternică decât cianura de potasiu.