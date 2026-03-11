Evenimentul Istoric Nr. 96, Februarie 2026 - analiza unui moment tensionat de acum aproape 85 de ani

Istoria are de multe ori tendința, nu de a se repeta, ci de a pune oameni, state și popoare în scenarii asemănătoare, dar în perioade de timp diferite. Recent, s-a discutat în mass-media situația în care, deși România are Parteneriat Strategic cu SUA din 1997 și este stat NATO, ca și SUA, ar putea să fie, la un moment dat pe coordonate geo-strategice și geopolitice diferite.

În decembrie 1941, România nu era deloc independentă. Era prinsă în alianța cu Germania Nazistă. Ion Antonescu era un dictator complet prins în plasa de păianjen abil țesută în Balcani de serviciile secrete naziste. Scăpase de legionari în ianuarie 1941, dar Hitler îl salvase pe Horia Sima și îl ținea „pe banca de rezerve”.

Antonescu nu avea armată pregătită pentru confruntarea cu URSS. Era clar că el datora totul Germaniei. Va spune la interogatoriile din 1945-1946, că Pogromul de la Iași din 1941 a fost în „aria de responsabilitate a Armatei Germane”! Așadar, declarația de război a României a fost dictată de la Berlin.

Miklos Horthy a fost nevoit să declare război SUA în 1941. pentru că, la fel, nu avea alt sprijin în afară de Hiter. Horthy va fi arestat în 1944 de către naziști pentru că devenise nesigur. Și totuși, Ungaria s-a confruntat doar cu avansul Armatei Roșii pe teritoriul ei. Nu s-a confruntat cu bombardamente americane ca România.

Diplomatul american acreditat la București a decedat în perioada în care trebuia să părăsească România. În vara lui 1943 și în primăvara lui 1944, aviația anglo-americană a bombardat masiv rafinăriile și marile orașe ale României, inclusiv Capitala. Pierderile au fost importante iar din aer, România era vulnerabilă.

