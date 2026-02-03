Evenimentul Istoric Ianuarie 2026 - Nr. 95 dezvăluie cum a arătat parada din 7 noiembrie 1941

A început anul 2026. Evenimentul Istoric s-a pregătit, ca de fiecare dată să capteze interesul cititorilor pe diverse teme din toate epocile dar și din toate sferele subiectelor istorice cu accent inclusiv pe intersidciplinaritate.

Revista Evenimentul Istoric Nr.95, Ianuarie 2026 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Parada desfășurată în Piața Roșie pe 7 noiembrie 1941 este deja recunoscută ca o operațiune militară de o importanță capitală. Istoria va consemna acest eveniment ca având un impact decisiv asupra moralului în al Doilea Război Mondial, o forță ce transformă complet starea de spirit a apărătorilor sovietici. Adolf Hitler intenționa să organizeze propriul marș dacă trupele sale ar fi intrat în Moscova!

Pentru a se salva Moscova, Stalin a permis Bisericii Ortodoxe Ruse să facă slujbe. Pur și simplu a lăsat deoparte principiul „religia opium pentru popoare” și a dat vina pe troțkiști. El însuși făcuse o parte din studii la Seminarul Ortodox din Tiflis (Tbilisi), Georgia. De aceea, știa cât de mult conta religia pentru poporul rus supus invaziei naziste.

Nu se știe dacă Moscova ar fi rezistat dacă Gheorghi Jukov nu ar fi valorificat informația venită de la spionul sovietic Richard Sorge de la Tokyo. Înainte să fie deconspirat, Sorge trimisese informația că Japonia care avea pact de neagresiune cu URSS nu va ieși din acel pact dcât dacă urma să cadă un oraș puternic sovietic, Leningrad sau Moscova.

Jukov a luat trupe de la granița sovieto-japoneză din Manciuria chineză (statul marionetă japonez Manciuko) și a întărit apărarea Moscovei, în timp ce Germania nu avea de unde să suplimenteze aceste trupe. Hitler chiar luase din trupele care avansau spre Moscova pentru a le orienta spre Leningrad, fapt care coroborat cu iarna rusească a făcut ca ofensiva să se oprească la circa 25 km de Moscova.

