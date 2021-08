Europarlamentar olandez: ”Anti-vacciniștii care au ajuns în spitale sunt buni ambasadori. Campania de vaccinare în România, un eșec”. Interviu

Veld a fost, de asemenea, unul dintre negociatorii certificatului de călătorie european, pe care susţine că guvernele naționale l-au transformat într-o cacofonie de măsuri. În ciuda unui început șovăitor, campania europeană de vaccinare a fost un succes, cu excepția unor țări din est, precum Bulgaria și România. Cea mai mare provocare este acum convingerea celor reticenți la vaccinare. În timp ce vecinele noastre, Franța și Italia, folosesc pe scară largă certificatul Covid pentru a restricționa accesul în locurile publice pentru persoanele nevaccinate, și astfel „le obligă” să primească dozele, în Spania justiția a invalidat utilizarea certificatului în patru comunități autonome, fiind menținut doar în Insulele Baleare.

Reporter: Majoritatea statelor membre folosesc permisul sanitar mai mult decât pentru călătorii, cum ar fi mersul la cinematografe, restaurante sau muzee. Cum vedeți această măsură?

Sophie in ‘t Veld: Legislația pe care am adoptat-o spune că, dacă țările doresc să utilizeze certificatul Covid european în acest fel, pot. Dar pentru aceasta au nevoie de un temei juridic adecvat. Fiecare țară trebuie să adopte o legislație națională și trebuie să spun că mulți dintre cei care îl utilizează în scopuri naționale nu au făcut acest lucru. Comisia Europeană trebuie să fie vigilentă pentru a vedea dacă se respectă legea. Dar cea mai mare problemă a mea nu este nici măcar aceasta. Este că, practic, ignoră faptul că există UE, un spațiu Schengen, o piață internă… Dincolo de certificatul european, fiecare țară își impune propriile reguli, ceea ce aruncă cetățenii într-un „conglomerat de reguli” și restricții care generează multă confuzie. Trebuie să fiu vaccinat când călătoresc de la A la B sau C? Ce se întâmplă când mă întorc acasă? Copiii mei trebuie să facă un test? De la ce vârstă sunt scutiți de carantină? Oamenii sunt total derutați. Chiar și eu sunt. Statele membre ar trebui să aibă o poziție comună, o hartă europeană și un protocol comun privind restricțiile asupra zonelor verzi, roșii sau portocalii.

Reporter: Cu certificatul european diferențele sunt uriașe. Dar sunt cu atât mai mult cu acest permis sanitar impus de țări precum Italia sau Franța, dar nu și Spania sau Germania. Lipsește o poziție europeană de omologare?

Sophie in ‘t Veld: Când am negociat [Parlamentul European] şi Consiliul, am dorit să avem mai multă armonizare și claritate pentru a facilita deplasarea cetățenilor. Ideea fundamentală s-a bazat pe asta. Dar statele membre nu au dorit, deoarece guvernelor naționale le pasă mai mult de competențele și de puterile lor politice. Ele transformă totul într-un fel de luptă pentru putere cu Europa. În unele cazuri, chiar și cu autoritățile locale și naționale, așa cum am văzut în Suedia sau Germania, declanșând o luptă stupidă, în loc să creadă că este mai bine să călătorească în siguranță și liber toți cetățenii. În acest sens, Parlamentul European nu a obținut ceea ce și-a dorit. Capitalele au convenit asupra hărții europene în culori, dar nu și asupra măsurilor însoțitoare. E o prostie. Care este motivul acestor diferențe? Știința nu permite diferențe. Virusul nu este diferit.

În Statele Unite există virusul, restricții, lockdown, o strategie de vaccinare, carantină, teste… Toate măsurile pe care le-am avut și în Europa. Dar nu au această aberaţie ca statele să ia măsuri diferite care să împiedice trecerea de la unul la altul. E ridicol. Și, în calitate de cetățeni europeni, avem dreptul să circulăm liber în interiorul UE. Nu numai pentru turism, ci și pentru muncă sau reunificare familială.

Reporter: Se pare că aceste certificate sanitare vor face parte din noua noastră normalitate luni de zile, dacă nu chiar ani. Credeți că vom vedea o unitate europeană cu privire la aceste măsuri care vor modifica viața de zi cu zi a cetățenilor?

Sophie in ‘t Veld: Sigur că avem nevoie de o poziție europeană. Trebuie să avem aceleași reguli. Nu există niciun motiv pentru aceste diferențe. Singurul lucru care ne împiedică sunt îndoielile țărilor care refuză să confirme asta la nivel european, chiar dacă cetățenii ar dori acest lucru. Guvernele nu au putut să se pună de acord aproape cu nimic, de la început. Au început prin închiderea frontierelor, interzicând exportul de materiale medicale. Unii au vrut să o ia înainte la cumpărarea vaccinurilor. De la început, s-au comportat destul de egoist și de iresponsabil.

Această atitudine o vedem și în alte domenii. Dacă ne gândim la cele mai mari provocări ale viitorului, cum ar fi schimbările climatice, au aceeași poziție. Marea problemă nu este virusul. Schimbările climatice reprezintă o mare amenințare. Dar cea mai mare problemă este această atitudine a guvernelor care spun că nu au nevoie de Europa, deoarece nu vor să renunțe la puterile sau competențele lor. Comisia Europeană încearcă, dar se află sub o mare influență din partea acestei Europe interguvernamentale, care a funcționat foarte bine acum 50 de ani, dar nu este la înălțimea provocărilor actuale. Această criză Covid-19 este ca un avertisment pentru ce poate veni. Arată care este problema fundamentală.

Reporter: Cealaltă problemă o reprezintă persoanele care încă refuză să se vaccineze. Vedem proteste majore în Franța sau Italia din partea persoanelor care susțin că aceste certificate le încalcă drepturile și libertățile fundamentale. Ce credeți despre asta?

Sophie in ‘t Veld: Este complicat. Dacă refuzi să te vaccinezi, poți răspândi boala și infecta pe cineva. De asemenea, îi afectezi dreptul fundamental la sănătate și la viață. Cred că nu ar trebui să avem o dezbatere juridică cu privire la aceasta. Nu este un conflict juridic. Dacă privim înapoi puțin, nu este prima dată când încercăm să eradicăm un virus cu vaccinuri. În anterioarele epidemii sau campanii de vaccinare am reușit să convingem oamenii să facă asta în mod voluntar. De exemplu, în țara mea, vaccinarea este voluntară și am obținut o rată de 95%.

Aceasta ar fi cea mai bună strategie. Convingerea oamenilor, nu obligarea lor. Înțeleg logica din sectoare precum căminele rezidențiale sau spitalele. Există motive foarte bune pentru a obliga acest personal, dar chiar și acolo ar trebui să fie ultima opțiune. Trebuie să încerci să vorbești cu oamenii. Vedem că o mare parte din această opoziţie la vaccinuri nu are nicio legătură cu vaccinarea în sine. Este, de asemenea, ceva politic, din cauza extremiștilor sau a grupurilor „anti-sistem” și a organizațiilor de extremă dreapta sau stânga.

Anti-vacciniștii care au ajuns în spitale sunt buni ambasadori, pentru că au învățat din greutățile lor. Acum își spun poveștile recunoscând că au făcut o prostie. ‘Am refuzat vaccinul, am ajuns la spital și aproape că am murit’. Nu este o glumă. Virusul nu este o glumă. Să îi folosim ca ambasadori.

Reporter: UE este aproape de a obține imunitatea de turmă, cu 70% din populație. Următoarea bătălie va fi ce să facem cu procentul care continuă să refuze vaccinul anti-Covid-19. Vorbiți despre a-i convinge, dar cum?

Sophie in ‘t Veld: Trebuie să ai o strategie locală. Fiecare țară are propriile sale metode și tradiții. Dar dacă văd cum crește rezistența în acelaşi ritm cu presiunea, nu sunt sigură că este măsura potrivită. Nu am văzut proteste în masă împotriva vaccinului anti-poliomielită sau a altor vaccinuri. Acestea fac parte din viața de zi cu zi și nimeni nu discută despre ele. Dacă am reușit atunci să ajungem la acest punct, ar trebui să ajungem și acum. Pe termen lung, este mai bine dacă îi convingi pe oameni cu argumente.

Reporter: Cu toate acestea, în UE există diferențe uriașe în ceea ce privește ratele de vaccinare. În Bulgaria sau România, sunt rate în jur de 20%, iar în altele, ca Spania, rata depășește 60%. De ce se întâmplă asta?

Sophie in ‘t Veld: Am văzut câteva studii care arată o relație clară între încrederea în guvern și dorința de a primi vaccinul. Când nu ai încredere în guvernul tău, nu vrei să te vaccinezi. De exemplu, în Rusia: încrederea în guvern este foarte redusă, iar rezistența faţă de vaccinuri este de aproximativ 70% sau 80%. Statul de drept sau lupta împotriva corupției pot avea un impact direct. Dacă ai încredere în liderii tăi, vei fi mai dispus să te vaccinezi. Lupta împotriva corupției devine o chestiune de sănătate publică.

Reporter: Sute de mii de cetățeni au descărcat deja certificatul Covid european. Este acest instrument unul dintre marile succese ale UE în gestionarea acestei pandemii?

Sophie in ‘t Veld: Da și nu. Puținele succese pe care le-am văzut în strategia împotriva coronavirusului sunt cele în care am reușit să avem o acțiune europeană comună, cum ar fi strategia de cumpărare a vaccinurilor sau acest certificat. Când Comisia Europeană a preluat comanda, a avut succes. Dar când lăsăm asta pe seama statelor, Europa e un haos.

Dacă ne uităm la certificat, partea europeană este un succes. Funcționează, oamenii au încredere în el și există recunoaștere reciprocă. Partea cu lacune este cea în care statele membre continuă să își impună propriile reguli. Parlamentul European a dorit să evite acest lucru și să evite restricții suplimentare. Consiliul a respins asta și acum vedem ce haos există. Este un succes și un eșec. Este ușor de văzut că, acolo unde a existat o acțiune europeană, funcționează, iar în partea de control a statelor, nu. Certificatul este exemplul perfect care arată de ce avem nevoie de mai multă Europă. Este o chestiune de timp pentru a controla virusul. S-ar putea să fie și altele, dar am învățat multe lecții. Dar schimbările climatice, situația de urgență climatică, reprezintă o criză uriașă. Dacă vom face față cu aceeași atitudine, atunci vom avea o mare problemă. Avem nevoie de o dezbatere urgentă despre modul în care conducem Europa. Așa cum este acum nu putem gestiona crizele de amploarea schimbărilor climatice. Avem nevoie de o Europă mai puternică. (Rador)