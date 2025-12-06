Europa va avea o nouă rută feroviară spectaculoasă. Un tren va traversa orașe turistice renumite

O rută feroviară complet nouă urmează să fie inaugurată în 2026, oferind turiștilor posibilitatea de a călători prin unele dintre cele mai vizitate zone ale Europei. Trenul va străbate patru țări, pe un traseu de aproximativ 1.400 de kilometri, care va fi parcurs în aproape 16 ore, potrivit express.co.

Începând cu aprilie 2026, turiștii vor putea beneficia de o nouă călătorie pe șine, ce va lega patru țări europene îndrăgite: Elveția, Germania, Danemarca și Suedia. Traseul pornește din Basel, în Elveția, și se termină la Malmö, în Suedia, după un drum ce include opriri în orașe cunoscute precum Frankfurt și Hamburg, dar și în capitala daneză, Copenhaga.

Trenurile vor pleca din Basel SBB la ora 17:35, în zilele de miercuri, vineri și duminică, iar sosirea în Malmö va avea loc la ora 9:35. În sens invers, plecările din Malmö sunt programate la ora 18:57, în zilele de joi, sâmbătă și luni, cu sosire la Basel la ora 11:30.

Acest nou traseu arată încă o dată popularitatea călătoriilor cu trenul în Europa. Garniturile vor avea o capacitate de aproximativ 350 de pasageri, iar turiștii pot rezerva deja compartimente simple, duble sau triple.

Biletele includ micul dejun, iar pasagerii vor avea la dispoziție lenjerie și o chiuvetă personală. Pentru cei care doresc mai mult confort, există compartimente mai scumpe, dotate cu toaletă și duș, prosoape și articole de toaletă. De asemenea, călătorii pot opta și pentru locuri la vagonul cu scaune.

Biletele au fost puse în vânzare la începutul lunii noiembrie, iar tarifele variază în funcție de momentul rezervării. Totuși, SBB – compania care operează noua rută – avertizează că profitabilitatea nu este garantată. Potrivit operatorului, proiectul poate deveni rentabil doar cu sprijin financiar din partea statelor europene, având în vedere costurile ridicate ale materialului rulant, ale accesului pe infrastructura feroviară și ale personalului.

Guvernul elvețian a alocat aproximativ 44 de milioane de lire sterline pentru această inițiativă, conform unei legi privind schimbările climatice, susținând astfel dezvoltarea rutei internaționale.