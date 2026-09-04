Riscul unei pene majore de curent în Europa este analizat tot mai serios, iar Franța intenționează să organizeze în 2027 un exercițiu de simulare a unei crize energetice generalizate, potrivit publicației LeMonde.

În paralel, Lituania își consolidează infrastructura electrică, inclusiv stația de transformare de la Alytus, considerată un punct vulnerabil al rețelei naționale.

Subiectul este important deoarece rețelele electrice europene sunt interconectate, iar o avarie majoră poate produce efecte în lanț.

În același timp, autoritățile europene iau în calcul riscuri precum sabotajul, atacurile cibernetice și deteriorarea infrastructurii critice.

Aceste scenarii nu reprezintă o prognoză privind producerea unei pene generalizate, ci fac parte din planurile de pregătire și reziliență energetică.

Stația de transformare de la Alytus, din sudul Lituaniei, face legătura cu liniile de înaltă tensiune venite din Polonia. Instalația are un rol esențial în funcționarea sistemului electric lituanian și în conectarea acestuia la rețeaua europeană.

În februarie 2025, Lituania, Letonia și Estonia s-au deconectat de la rețeaua electrică rusă și s-au sincronizat cu sistemul european. Proiectul a costat 1,65 miliarde de euro, finanțarea europeană reprezentând aproximativ trei sferturi din valoarea totală. Operațiunea s-a desfășurat fără incidente.

Potrivit lui Arturas Kuliesas, directorul unui program Litgrid dedicat protejării infrastructurii, stația de la Alytus reprezintă o țintă importantă pentru un eventual atac. În incinta instalației au fost observate bariere din beton, plase antidrone și alte măsuri de protecție. Litgrid este operatorul public al rețelei naționale lituaniene.

Lituania a alocat în 2024 un buget de 150 de milioane de euro pentru consolidarea rezilienței rețelei electrice, pe o perioadă de cinci ani. Planul include rezerve de echipamente și componente strategice, precum și măsuri pentru protejarea instalațiilor împotriva unor atacuri deliberate.

O altă componentă este reprezentată de cele patru parcuri de baterii administrate de compania publică Energy Cells. Acestea au o capacitate totală de 200 de megawați și pot furniza energie de rezervă timp de aproximativ o oră. Scopul lor este să mențină alimentarea rețelei până când centralele de rezervă preiau producția.

Andrius Gudzinskas, directorul Energy Cells, a explicat că sistemul permite funcționarea rețelei ca o „insulă energetică” în cazul unei probleme grave. Măsura este relevantă pentru reducerea efectelor unei întreruperi majore și pentru restabilirea alimentării.

Franța intenționează să organizeze în 2027 un exercițiu de simulare a unei situații în care Europa ar rămâne fără electricitate. La acesta ar urma să participe ministere, autorități locale și prefecturi. Exercițiul va urmări gestionarea consecințelor unei pene generalizate, inclusiv comunicarea cu populația în cazul unor probleme ale rețelelor de telefonie.

Autoritățile lituaniene subliniază că riscurile nu privesc doar statele baltice. Zygimantas Vaiciunas, fost ministru al energiei, a declarat că toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie pregătite să își protejeze infrastructurile energetice critice împotriva sabotajului și atacurilor cibernetice.

România face parte din sistemul electric european interconectat, astfel încât stabilitatea rețelelor continentale are relevanță și pentru consumatorii români. Totuși, informațiile prezentate nu indică existența unei amenințări iminente la adresa alimentării cu energie în România. Ele reflectă măsuri de prevenție și pregătire pentru situații de criză.

Subiectul se înscrie într-un context european în care infrastructura energetică este evaluată și din perspectiva riscurilor de securitate.

În același timp, experiența penei de curent din Peninsula Iberică, produsă la 28 aprilie 2025, a evidențiat importanța stabilității rețelelor și a coordonării dintre operatori.

Raportul final al ENTSO-E, publicat în martie 2026, a identificat mai mulți factori tehnici care au contribuit la incident și a recomandat îmbunătățirea monitorizării și coordonării sistemului.