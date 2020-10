Universal Pictures încheie, astfel, cel mai de succes proiect. Fast & Furious a furnizat cele mai mari încasări studioului american de film, potrivit deadline.com.

Justin Lin este gata să regizeze finalul unei saga care a început acum aproape 20 de ani. Fast & Furious 9 și Fast & Furious 10 sunt cele mai așteptate producții cinematografice.

În centrul acțiunii se va afla același Vin Diesel, dar și alte staruri vor reveni. Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel și Sung Kang sunt câteva dintre ele.

Fast & Furious 9 aduce și noi surprize. Povestea continuă cu noi apariții. Charlize Theron, John Cena, Helen Mirren, Cardi B, și starul Reggaeton Ozuna se alătură aventurii.

Primul film Fast & Furious a fost lansat în 2001. Atunci, iubitorii seriei se îndrăgosteau de echipa formată din Vin Diesel și Paul Walker. Seria a reușit să supraviețuiască tragediei din 2013, atunci când actorul Paul Walker murea într-un accident de mașină, scrie Antena1.

Fast & Furious 9 va avea premiera pe 20 mai 2021, iar Fast & Furious 10 va fi lansat pe 2 aprilie 2022.

The Fast and the Furious (sau Fast & Furious) este o serie de filme de acțiune unde la bază sunt cursele ilegale, spargerile și jafurile. Produs de Universal Studios, seria începe în 2001 cu filmul The Fast and the Furious. Seria a avut încasări de $2,380,084,668 până în 22 octombrie 2013, și a devenit cea mai vândută franciză a studioului Universal Studios.

Schimbare de plan după moartea îndrăgitului actor Paul Walker

Moartea bruscă a lui Paul Walker a schimbat total planurile și scenariul pentru „Furious 7”, film care trebuia să se lanseze inițial în vara anului 2014.

Paul Walker a murit pe 30 noiembrie 2013, într-un tragic accident de mașină. Actorul era pasager într-un autoturism Porsche condus de către un prieten când șoferul a pierdut controlul autovehiculului în comunitatea Valencia, din nordul orașului Los Angeles, iar mașînă a ieșit de pe carosabil, s-a lovit de un stâlp și a fost imediat cuprinsă de flăcări.

Ambii pasageri au fost declarați decedați la sosirea echipajelor de salvare.

După accident, regizorul James Wan a avut cea mai grea misiune. Având în vedere că Paul nu terminase încă filmările, el s-a văzut pus în situația de a schimbă finalul original de la „Furious 7″”, cu toate că acesta era mult mai spectaculos decât cel de care au avut parte fanii.

Din cauza morții premature a lui Paul Walker, „Furious 7” a avut premieră cu aproape un an mai târziu, în aprilie 2015. Spre bucuria fanilor, protagonistul a apărut în majoritatea scenelor, James Wan și echipa făcând toate eforturile că pelicula să nu fie doar încă o aventură spectaculoasă a francizei, ci una cu greutate pentru toți cei implicați și comunitatea uriașă de fani.