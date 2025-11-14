Escrocul de pe Tinder a scăpat de închisoare din nou. Victima a rămas fără 50.000 de euro

Simon Leviev, cunoscut internațional drept „escrocul de pe Tinder” și protagonistul documentarului Netflix The Tinder Swindler, a fost eliberat vineri în Georgia, după ce a petrecut două luni în detenție. Anunțul a fost făcut de avocata sa, Mariam Kublaşvili.

Bărbatul în vârstă de 34 de ani, al cărui nume real este Shimon Yehuda Hayut, este acuzat de fraudă financiară și manipulare a femeilor pe platforme de întâlniri, obținând de la ele sume considerabile de bani.

Leviev a fost reținut în septembrie la aeroportul din Batumi, oraș georgian de pe litoralul Mării Negre, la solicitarea Interpolului, pe baza unei cereri de extrădare din Germania. În perioada detenției sale, el a fost închis într-un penitenciar din Kutaisi. Vineri, acesta a fost eliberat „fără condiții” după ce autoritățile germane au renunțat la cererea de extrădare.

Potrivit avocatului, ancheta germană a fost inițiată după ce o femeie din Berlin l-a acuzat pe Leviev că a escrocat-o cu aproximativ 50.000 de euro, după ce l-a cunoscut pe Tinder. Kublaşvili a explicat că autoritățile germane au renunțat la urmărirea penală din cauza „lipsei de dovezi”.

Între 2017 și 2019, Leviev s-ar fi prezentat ca un moștenitor bogat și ar fi convins mai multe femei să îi împrumute sume importante, pe care nu le-a returnat. Pentru a-și convinge victimele de averea sa, folosea uneori avioane private și gărzi de corp.

Documentarul Netflix The Tinder Swindler, lansat în 2022, a prezentat poveștile mai multor victime și a avut un succes internațional. Mass-media estimează că Leviev a escrocat aproximativ 10 milioane de dolari de la femei din mai multe țări. În 2022, el a negat acuzațiile, declarând că folosea Tinder doar pentru a „cunoaște fete”.