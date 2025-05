Monden Emisiunea care a făcut furori la debut. Audiențe de invidiat







Reality show-ul Tempting Fortune Romania, prezentat de Zoli Toth la Kanal D, a avut succes în rândul telespectatorilor din România. În minutul de aur al emisiunii (21:11), 1.003.000 de telespectatori în minutul de aur au fost cu ochii pe concurenți.

Ce s-a întâmplat în prima ediție a emisiunii Tempting Fortune România

În urma acestui rezultat, postul de televiziune a ajuns pe locul al doilea la nivel național, cu un rating de 5,2% și o cotă de piață de 11,9%. Zoli Toth i-a introdus pe telespectatori în atmosfera competitivă a show-ului, oferindu-le ocazia să îi cunoască pe cei 12 concurenți.

Cu mult curaj, aceștia au acceptat provocarea de a se lupta pentru cei 300.000 de euro.

Momente tensionate

Cei 12 concurenți s-au confruntat cu primele momente tensionate în junglă, după ce au participat la primul joc. Puțini au rezistat în fața acestei provocări.

Adina a fost prima care a cedat, acceptând o limonadă în schimbul a 300 de euro. La scurt timp, concurenta a pierdut alți 400 de euro. Fără să țină cont de sfaturile celor din jur, ea a decis să plătească o sumă importantă pentru propriile plăceri. Astfel, Adina s-a ales cu un val de critici și reproșuri din partea concurenților.

Tempting Fortune România, un show plin de provocări

Primul joc al competiției le-a testat concurenților abilitățile motorii, echilibrul, concentrarea și atenția distributivă. Gabriel a reușit să se impună și a câștigat primul card special.

Deea Maxer, fosta soție a lui Dinu Maxer, a fost desemnată să participe la o misiune dificilă. Deși alegerea a fost făcută sub presiunea timpului, echipa a reușit să ajungă la un câștig de 200 de euro.

„În momentul în care eşti votat să reprezinţi grupul responsabilitatea e mare, mai ales pe umerii mei pentru că principiul meu în acest concurs este să fiu alături de grup şi mi-as dori ca şi grupul să fie alături de mine. Am luptat mereu să fiu cea mai bună versiune a mea ca om şi ca mamă. Dar oricât de puternică am învăţat să fiu, vulnerabilitatea mea are chipul copiilor mei. Dorul de ei mă doare", a spus Deea Maxer.

Luni, de la ora 20:00, aventura celor 12 concurenți continuă la Kanal D. Tempting Fortune România poate fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 21:00, precum și în serile de luni și marți, de la ora 20:00.