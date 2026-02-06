Ellen DeGeneres și soția sa, Portia de Rossi, se întorc în SUA deși au zis că pleacă din cauza lui Trump

Ellen DeGeneres revine în California, după ce a achiziționat o vilă de lux în valoare de 27 de milioane de dolari, la scurt timp după plecarea sa din Statele Unite în urma victoriei lui Donald Trump. Potrivit unei surse citate de Fox News Digital, stabilirea vedetei la Montecito nu este una definitivă, mutarea fiind descrisă drept temporară.

Ellen DeGeneres și soția ei, Portia de Rossi, au ales să se stabilească în zona rurală a Angliei, după ce au scos la vânzare spectaculoasa proprietate din Montecito. Potrivit apropiaților, cuplul nu ar avea de gând să revină definitiv în Statele Unite, iar decizia ar fi fost influențată în mod direct de alegerea lui Donald Trump, considerată factorul determinant al acestei schimbări radicale.

La mai bine de un an de la plecarea din SUA, Ellen DeGeneres ar resimți însă o anumită nostalgie față de California, spun surse din anturajul său, în ciuda vieții liniștite pe care o duce acum la ferma din Anglia.

Chiar dacă fosta vedetă TV și Portia de Rossi au investit recent 27 de milioane de dolari într-o vilă situată în exclusivista comunitate Montecito, șansele ca ele să se stabilească acolo pe termen lung par reduse.

O sursă citată de Fox News a dezvăluit că planul inițial al celor două era să petreacă sezonul rece în sudul Californiei, subliniind că revenirea lor în Montecito este privită drept una strict temporară.

„Ellen și Portia adoră Cotswolds și abia așteaptă să se întoarcă în Anglia”, a spus o sursă

De când s-au stabilit în Regatul Unit, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi au resimțit lipsa climei blânde din California, a dezvăluit o sursă pentru revista People. Potrivit acesteia, Portia de Rossi este în continuare profund atașată de lumea polo-ului și de caii săi.

În același timp, localnicii din regiunea Cotswolds au declarat pentru publicație că nu au mai văzut-o pe DeGeneres de o bună perioadă de timp. O altă sursă susține că vedeta era prezentă frecvent în oraș pe parcursul verii, însă aparițiile sale au devenit tot mai rare ulterior. Chiar și atunci când era zărită, Ellen DeGeneres păstra o atitudine rezervată.

„Părea mereu amabilă, dar nimeni nu se apropia cu adevărat de ea. Pentru localnici, era doar încă o celebritate”, a precizat aceeași sursă.

Ellen DeGeneres, în vârstă de 68 de ani, și soția sa, actrița cunoscută din serialul Arrested Development, au vândut în august 2024 reședința pe care o dețineau în Montecito, alegând în schimb să cumpere o casă de tip fermă în Marea Britanie.

Inițial, mutarea fusese gândită ca una temporară, cuplul intenționând să petreacă doar câteva luni pe an peste ocean. Planurile s-au schimbat însă după alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, câștigate de Donald Trump, moment care a determinat-o pe DeGeneres să transforme această experiență într-o relocare pe termen lung.

Vedeta a povestit ulterior, într-un interviu acordat realizatorului Richard Bacon, că a ajuns în Marea Britanie cu doar o zi înainte de scrutin. „Ne-am trezit cu o avalanșă de mesaje de la prieteni, pline de emoji-uri care plângeau, și atunci mi-am dat seama: A câștigat”, a spus DeGeneres. „În acel moment ne-am uitat una la cealaltă și am decis: Rămânem aici”.

Deși a ales să fie rezervată când vine vorba despre detalii personale legate de noua sa viață din mediul rural britanic, Ellen DeGeneres își ține constant fanii la curent cu rutina de la fermă prin intermediul rețelelor de socializare.

Vedeta a vorbit deschis despre fascinația sa pentru peisajele și stilul de viață din Anglia, descriindu-le drept o experiență complet diferită de tot ce a trăit până acum.

„Este absolut superb. Nu suntem obișnuiți cu acest tip de frumusețe. Satele, orașele, arhitectura, totul este fermecător și ține de un mod de viață mult mai simplu. Este curat, animalele sunt tratate mai bine, oamenii sunt politicoși. Îmi place enorm aici”, a mărturisit ea.

Fosta prezentatoare de talk-show a povestit și despre adaptarea la noul ritm de viață, recunoscând că mutarea din noiembrie nu a fost tocmai ideală. Cu toate acestea, experiențele au fost memorabile.

„A fost prima dată când am văzut zăpadă în viața mea. Ne place foarte mult aici. Portia și-a adus caii, eu am găini, iar pentru o scurtă perioadă am avut și oi”, a spus DeGeneres.

Decizia de a părăsi Statele Unite a surprins inclusiv alte vedete. Anul trecut, Rosie O’Donnell a declarat că a fost uimită să afle că plecarea lui DeGeneres a avut motivații politice. „Nu am știut niciodată ca Ellen să se fi exprimat politic, așa că m-a șocat să citesc că a plecat din cauza președintelui Trump”, a declarat O’Donnell pentru Us Weekly. „Eu am fost mereu o persoană politică, nu mai bună sau mai rea, doar diferită”.

În replică, DeGeneres a subliniat că și-a exprimat clar motivele încă de la început și că decizia nu ar fi trebuit să surprindă. Ea a recunoscut că relația dintre cele două nu este una apropiată, dar a ținut să transmită un mesaj conciliant: i-a urat lui Rosie O’Donnell liniște, iubire și echilibru în viață.