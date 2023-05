Elevii și studenții vor primi bani de la stat pentru achiziționarea de calculatoare. Care sunt condițiile programului

Guvernul are vești bune pentru unii studenți și elevi din România. Acești tineri ar urma să primească bani de la stat pentru achiziționarea de calculatoare noi. Bugetul alocat acestui proiect este în valoare de 1,7 milioane de lei. Nu este pentru prima dată când acest proiect este demarat în România. Elevii au primit și anul trecut acest ajutor.

Ministerul Educației a selectat, în 2022, aproape 2.000 de elevi care să primească un ajutor financiar în valoare de 200 de euro, 1.000 de lei, pentru a-și cumpăra calculatoare de noi. Este important de precizat că au fost făcute unele schimbări în acest proiect în acest an. Una dintre ele face referire la venitul brut al fiecărui membru al familiei, care a crescut de la 250 de lei până la 500 de lei.

Cine sunt beneficiarii ajutorului de la stat

De acest ajutor pot beneficia toți elevii și studenții care au sub 26 de ani. În plus, venitul brut pentru fiecare membru al familiei trebuie să fie mai mic sau egal cu 500 de lei. Cei care vor să primească acest ajutor trebuie să depună o serie de documente pentru a obține suma de 200 de euro. Guvernul a transmis că toate calculatoarele vor fi achiziționate prin programul EURO 200. În plus, ele trebuie să aibă obligatoriu un sistem de operare licențiat.

Pe lista documentelor de care vei avea nevoie se numără: copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a studentului/ elevului, copie de pe certificatele de naștere ale celorlalți membrii ai familiei, acte doveditoare privind veniturile familiei, declarația pe propria răspundere a părintelui sau tutorelui și adeverința eliberată de instituția de învățământ din care să rezulte că elevul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior. Programul a debutat în anul 2004 și peste 330.000 de elevi și studenți au beneficiat de acest ajutor.

„În baza programului EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor pentru achiziţionarea de calculatoare au fost dispuse măsuri de continuare şi pentru acest an. Este hotărârea care a fost aprobată astăzi de Executiv, în acest sens, de acest sprijin urmând a beneficia elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, care au până în 26 de ani şi provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie”, a declarat Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, potrivit Adevărul.ro.