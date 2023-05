Scandal la un liceu din Oradea. Directorul, înregistrat în timp ce le cerea bani elevilor pentru o petrecere

Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea este condus de Virgil Blage și Daniel Negrean, foști inspectori generali școlari. Directorul general ar fi dorit o petrecere care costă aproximativ 10.000 de euro, un sfert din sumă fiind alocată doar firmei care asigură scena. Directorul Negrean a spus că vrea o petrecere de neuitat însă părinții, elevii, dar și profesorii sunt iritați nu atât de suma cerută, ci de maniera în care li s-a cerut să cotizeze și ceea ce a urmat când unii nu au agreat ideea. 200 de lei ar fi, după negocieri, suma care ar trebui să reprezinte contribuția fiecărui elev pentru ceremonia de absolvire, după modelul văzut de director la Academia Ohma, Intitulată Oradea Hospitality Management Academy Oradea, care are campusul școlar chiar la Partenie Cosma.

Oradea este primul oraş din România care are o şcoală de calificare în industria ospitalităţii, sub licenţa celebrei „École hoteliere de Lausanne”, considerată cea mai bună şcoală de profil din lume.

Jumătate dintre absolvenți nu au vrut să plătească

Sunt 250 de absolvenți în ecuație. Jumătate nu a dorit să plătească suma cerută de director și nici nu agreează firmele pe care acesta le dorește: Top Sound și President. În consecință, câțiva copii s-au dus la negocieri cu directorul Negrean sperând că vor reuși să schimbe firmele și să plătească o sumă mai mică. De față cu părinții, elevii ar fi fost catalogați nesimțiți, ba „ne-a amenințat că nu ne va da diploma de bacalaureat”.

„A mai spus că au venit corigenții să-i spună lui ce să facă. Am vrut să discutăm despre firmele alese. Nici nu a vrut să audă de altceva decât de Top Sound și President”. De aproape același tratament s-ar fi „bucurat” și profesorii-diriginți care nu au vrut sau nu au putut să convingă elevii și părinții să susțină financiar petrecerea de final. Dimpotrivă, elevii sunt divizați și spun că nu vor participa la festivitate deoarece consideră nejustificat să plătească 200 lei pentru a sta la câteva mese sub umbrele pentru un pahar de șampanie și câteva produse de patiserie. Ori directorul spune că un astfel de ritual ar fi tocmai în ton cu specificul școlii.

Prima grijă a directorului Negrean a fost să afle cine s-a dus la presă să vorbească despre situația creată. Dar fiindcă nimeni nu-și divulgă sursele, acesta a spus că va merge la Parchet.

Reacția directorului general

„Nu i-a obligat nimeni pe copii să adune bani. Am să merg și eu la Parchet să întreb. Dacă cineva te denigrează, presa de ce nu spune cine sunt oamenii ăia? Nu suntem toți puși așa, în situația ca cineva să spele pe jos cu tine. Cine nu vrea, să nu participe la eveniment. Dacă se va continua în acest fel nu se va organiza nimic, cum a fost anul trecut. M-am gândit la un eveniment inspirat de ceea ce s-a întâmplat la Ohma, la ce am văzut când am fost la festivitatea lor. M-a deranjat mult că lucrurile astea au venit de la niște colegi care au participat la discuții. Puteau să spună că ei nu mai vor să participe, dar să informeze corect”, a declarat Daniel Negrean.

„Orice om în lumea asta cere bani, nu-ți face nimeni gratis”

Totul se întâmplă în contextul în care directorul și profesorii spun că elevii nu duc lipsă de bani , barometrul fiind mașinile etalate în parcare.

Elevii însă s-au vorbit între ei și l-au înregistrat pe director. „Degeaba vă revoltați, doamna profesoară are dreptate. Trebuie să știi că ești clasa a XII-a și să spui din timp: «Mamă, cred că o să mă coste ceva!» 200 de lei, sincer… Un organizator te întreabă: «câți bani aveți, ca să știu ce vă dau?». Ce vreți să facem, să nu facem nimic? OK! Nu facem nimic și o să fim o organizație care nu are niciun țel…Eu așa ceva n-am văzut! Ce eveniment vrei să faci? Orice om în lumea asta cere bani, nu-ți face nimeni gratis …Dacă nu vrei, atunci înțeleg. Înseamnă că o să ne comportăm ca atare, n-are sens să încercăm să vă convingem, să vă consiliem. Nu e rolul nostru ăsta, dacă în 4 ani de zile n-ați înțeles nimic, Dumnezeu cu mila! Dacă tu patru ani stai într-o școală și pui problemele în felul ăsta, pentru mine, sincer, e o dezamăgire…. Stăm de două-trei săptămâni în situația în care sunt clase care au adunat bani, și voi nu. Ce să fac cu voi, în momentul în care se termină festivitatea, vă deschidem ușa și ieșiți pe-aici? OK, dacă asta vă doriți, asta se va întâmpla!”, spune directorul Negrean, pe înregistrare.