Preliminarii Euro 2024. România joacă acasă, pe Arena Națională, cu Belarus

Marți, 28 martie, echipa națională a României joacă acasă, cu Belarus. Este al doilea meci pe care îl jucăm la preliminariile Campionatului European din 2024. Meciul va fi disputat pe Arena Națională, începând cu ora 21:45.

După victoria obținută în meciul de debut din preliminariile Euro 2024, naționala României ar putea înregistra o nouă reușită. Adversara de marți este codașa grupei și nu a reușit niciodată se se impună în fața României. În primul meci din preliminarii, Belarus a pierdut, pe teren propriu, cu scorul de 0-5 în favoarea Elveției.

„Cu Belarus am disputat 6 meciuri, avem 4 victorii și două remize, golaveraj 15 – 7. Victoria noastră 2-0 din cadrul unui turneu amical organizat în 2004 și găzduit de Cipru nu contează în palmaresul oficial. Așadar, rămân 5 dueluri, dintre care unul singur cu caracter amical”, precizează FRF.

România s-a întâlnit de mai multe ori pe teren cu Belarus. În cursa pentru EURO 2008, am învins cu 3-1 atât la București, cât și la Minsk. Apoi, în 2010 și 2011, am reușit numai două remize, 0-0 la Minsk și 2-2 la București, mai informează FRF.

Meciul din preliminariile pentru Euro 2024 dintre România și Belarus va fi condus la centru de arbitrul olandez Allard Lindhout. El va fi ajutat de conaționalii săi Rogier Honig și Rens Bluemink, iar al patrulea oficial va fi Jochem Kamphuis, a anunțat Federația Română de Fotbal.

Declarațiile oferite de reprezentanții naționalei înainte de meciul cu Belarus

Federația Română de fotbal a transmis un mesaj suporterilor prin care li se comunică acestora unde pot parca și până la ce oră li se permite accesul pe Arena Națională.

„Pentru că ești suporter și știm cât de important este să ajungi la timp la meciul România – Belarus, ai parcarea gratuită în Mega Mall. În plus, la etajul 1 se găsește Romania Store, locul în care poți cumpăra echipamentul tricolorilor, inclusiv noul tricou al Echipei Naționale.

Vino, parchează, echipează-te și susține tricolorii din tribună! Atenție, după ora 22:00, accesul către locurile de parcare se va putea face doar din exteriorul centrului comercial”, a transmis FRF.

Staff-ul echipei naționale a României susține că cea mai mare preocupare este să mențină jucătorii la parametri fizici optimi. Aceștia au 4.200 de kilometri parcurși cu avionul și 340 de kilometri cu autocarul până în Andorra și înapoi.

„Suntem foarte obosiți pentru că timpul a fost inamicul nostru, coroborat cu drumul. Am dormit puţin, băieţii nu au avut timp de odihnă, am avut întârziere şi cu avionul. Am ajuns acasă şi am mâncat la 10:00 seara. E oboseală, e o deplasare foarte complicată.

Provocarea cea mai mare a noastră este să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii, pentru că mental sunt destul de bine.

Belarus nu a folosit cinci jucători de bază cu Elveția. Poate ei au considerat că sunt şanse minime cu Elveţia şi sunt încrezători că pot produce un rezultat mai bun la Bucureşti. Belarus e o echipă diferită faţă de Andorra, are o calitate tehnică superioară, e mai robustă, mai masivă, mai pozitivă decât Andorra în joc”, a declarat Edward Iordănescu, potrivit gsp.ro.

Meciul România – Belarus, disputat marți seara

Echipe probabile la meciul din preliminariile pentru Campionatul European din 2024:

ROMÂNIA:

Jucători: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Opruț – N. Stanciu, M. Marin, R. Marin – Man, Alibec, Sorescu

Rezerve: Fl. Niță, H. Moldovan, Cr. Manea, T. Băluță, Cicâldău, D. Olaru, Moruțan, Oct. Popescu, Al. Dobre, Fl. Tănase, L. Munteanu

Absenți: Chiricheș, Camora, G. Pușcaș, V. Mihăilă, I. Hagi (indisponibili)

Selecționer: Edward Iordănescu

BELARUS:

Jucători: Kudravets – Poliakov, Volkov, Iuzepciuk, Malkevich, Selyava – Kovalev, Iablonski, Ebong, Grechikho – Khvashchinskiy

Rezerve: Plotnikov, Makavchik, Stepanov, Bykov, Khadarkevich, Klimovici, Bakhar, Morozov, Bocherov, G. Șevchenko, Șvetsov, Kaplenko

Selecționer: Georgi Kondratjev

Arbitru: Allard Lindhout.

Asistenți: Rogier Honig, Rens Bluemink

Arbitru VAR: Dennis Higler.

Asistent VAR: Clay Ruperti

Stadion: Arena Națională, capacitate: 55.635 locuri