Prima mașină cumpărată de Ion Țiriac. Mulți apropiați nu au înțeles decizia miliardarului

Prima mașină cumpărată de Ion Țiriac a fost un Volkswagen Beetle, automobil achiziționat cu banii obținuți după un turneu de tenis la Teheran, în Iran. În perioada comunismului, el a mers la o bancă din România și a vrut să plătească 2.002 dolari pentru a cumpăra prima sa mașină.

Țiriac a venit la bancă cu o bancnota de 1.000 de dolari. Angajații nu mai văzuseră așa ceva până atunci și s-au dus de urgență la Banca Națională a României pentru verificări.

„Îmi amintesc că am cumpărat un Volkswagen Beetle în București. Și la vremea aceea, m-am dus la o bancă, dar nu pot să-mi amintesc numele ei. Anii aceia de comunism, în 1970, au fost ceva… Și am plătit cu dolari: o bancnotă de 1.000 de dolari și 1.002 bancnote de un dolar, pentru că mașina era 2.002 dolari. Și-mi aduc aminte că am stat 3 zile.

Da, pentru că nu le venea să creadă că există bancnotă de 1.000 de dolari. ‘Wow, ce bancnotă!’, au zis ei. Au mers la Banca Națională a României pentru verificări”, a dezvăluit Ion Țiriac.

Ion Țiriac a pierdut sume mari de bani

Țiriac a avut două mașini Ferrari F40, pe care le-a vândut pentru a scăpa de ele. În prezent, un exemplar ar valora peste un milion de euro. F40 s-a produs în 1311 exemplare, în perioada 1987-1992. Afaceristul a spus că regretă și în ziua de astăzi că le-a vândut și că încă se uită în oglindă și se întreabă cât de prost este.

„Am fost un mare pasionat al lui Ferrari. Mereu am luat, am luat, am luat, le-am ținut pe unde nu am știut de ele. Vă spun o poveste complet ridicolă, dacă puteți să o credeți. Când a ieșit Ferrari F40, mi-au alocat unul. E serie limitată. Companie deșteaptă, serie limitată peste serie limitată.

Am mai cumpărat imediat la suprapreț încă unul. Problema a fost că nu am avut timp de ele, le-am lăsat pe undeva prin Germania 10 ani. Le-am vândut apoi pe ambele cu prețul unuia. Și acum mă uit și îmi dau palme. Mă uit în oglindă și mă întreb cât de prost pot să fiu, pentru că un F40 se vinde acum cu 1 milion și ceva de euro”, a spus Țiriac pentrutiriaccollection.ro.