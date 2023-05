Premierul Nicolae Ciucă vine cu noi precizări despre ajutorul destinat fermierilor. Pachetul financiar va fi aprobat rapid de Comisia Europeană

Premierul Nicolae Ciucă a explicat că oficialii Comisiei Europene au propus acordarea unei tranșe de aproximativ 30 de milioane de euro pentru fermierii afectați de criza cerealelor ucrainene.

El a mai adăugat că, totodată, Comisia Europeană a decis să activeze clauza de salvgardare pentru importurile de grâu, porumb, floarea-soarelui și rapiță, provenite din Ucraina. Această din urmă măsură va fi în vigoare până la începutul lunii iunie când va exista o nouă discuție cu privire la o eventuală prelungire.

„Comisia Europeană propune acordarea unei a doua tranșe de compensații pentru fermierii români, estimată la aproximativ 30 milioane de euro. Totodată, Comisia a decis să activeze clauza de salvgardare pentru importurile de grâu, porumb, floarea-soarelui și rapiță, provenite din Ucraina. Măsura va fi în vigoare până pe 5 iunie 2023, când va exista o nouă discuție pentru o eventuală prelungire. Spre deosebire de alte țări afectate, România a avut poziția corectă și nu a luat o decizie unilaterală, respectând atât normele și regulile europene, cât și interesele fermierilor români”, a anunțat premierul Nicolae Ciucă.

Guvernul va aloca alți 10 milioane de euro pentru fermieri

Premierul României a mai precizat că pachetul de ajutor financiar destinat României, dar și Poloniei, Slovaciei, Ungariei și Bulgariei va fi supus discuțiilor și aprobării în cea mai scurtă vreme.

Banii acordați acum se vor adăuga primei tranșe, de 10 milioane de euro, care a fost aprobată, deja, pentru agricultorii români. În plus, Guvernul va aloca încă 10 milioane de euro, din fonduri bugetare în același scop.

„Pachetul de ajutor financiar pentru România, Polonia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria va fi discutat și aprobat foarte curând de instituțiile europene. Acești bani vor veni în plus față de cele 10 milioane euro aprobate deja de Comisie prin primul pachet de ajutor, la care Guvernul României a adăugat încă 10 milioane euro. Am susținut încă de la început, inclusiv prin scrisoarea pe care am trimis-o Comisiei Europene, că fermierii români au nevoie de o justă compensație pentru pierderile suferite ca urmare a importurilor de cereale din Ucraina”, a mai spus Nicolae Ciucă, într-o postare pe contul său de Facebook.

Scrisoare deschisă adresată Ursulei von der Leyen

La începutul lunii aprilie, Nicolae Ciucă a semnat o scrisoare comună, alături de omologii săi din iBulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, către președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Ei au cerut Comisiei Europene fonduri suplimentare pentru fermierii, care se plâng că au fost afectați de importul masiv de cereale din Ucraina.

„Avem o responsabilitate față de fermierii români și căutăm constant soluții pentru dezvoltarea continuă a agriculturii românești. Din acest motiv, am semnat împreună cu omologii mei din Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia o scrisoare comună adresată președintelui Comisiei Europene Ursula Von der Leyen, prin care propunem un set de măsuri menite să reducă semnificativ dezechilibrele create în piață de importurile masive de cereale ucrainene:

• Suplimentarea fondurilor europene distribuite fermierilor drept compensații, dar și posibilitatea folosirii acestor bani pentru direcționarea exporturilor ucrainene către țările din Africa și Orientul Mijlociu.

• Sprijin financiar european pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din statele noastre, dar și pentru operatorii din piață care au nevoie de vehicule suplimentare. Printr-o rețea de transport bine pusă la punct, produsele provenite din Ucraina vor putea fi trimise mai rapid către țările importatoare din alte regiuni ale lumii.

• Uniunea Europeană, în colaborare cu Programul Alimentar Mondial (World Food Programme) să creeze o soluție prin care cerealele ucrainene să fie achiziționate, pentru a nu rămâne în UE.

• Urgentarea procesului de ajutorare a fermierilor europeni și crearea unor mecanisme automate de sprijin pentru fermierii din regiunile afectate.

• Comisia Europeană să ia în calcul reintroducerea taxelor vamale pentru importurile din Ucraina, care beneficiază acum de scutire”, scria atunci Nicolae Ciucă pe pagina personală de Facebook.