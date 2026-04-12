Elena Udrea, primul Paște petrecut în libertate. Ce mesaj a transmis fostul ministru al Turismului

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a publicat un mesaj pe Facebook în ziua de Paște, marcând prima sărbătoare pascală petrecută în libertate după eliberarea din închisoare, în vara anului trecut.

În mesajul publicat, fostul ministru a vorbit despre semnificația sărbătorii și despre valorile pe care le consideră esențiale.

„În graba după miel, ouă înroșite, cozonaci, mesaje standard date forward pe telefon, uităm să ne amintim ce înseamnă cu adevărat Pastele: iubire, iertare, liniste, familie, oameni care rămân. Poate anul ăsta nu ai totul aranjat perfect. Dar poți avea ceva mai important: pe cei care contează cu adevărat, lângă tine. “Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.” Oare la Înviere, lăsăm să învie în noi cuvintele lui Hristos?

Câtă iubire mai avem, unii pentru ceilalți? Ce lăsăm să ne cuprindă? Orgoliul sau iertarea? Câtă iubire mai avem, unii pentru ceilalți? Ce lăsăm să ne cuprindă? Orgoliul sau iertarea? Graba sau prezența? Indiferența sau compasiunea?

Paștele nu vine să ne impresioneze. Vine să ne trezească. Fă-l să conteze! Paste luminat și binecuvântat! Hristos a Înviat!”, a scrisElena Udrea pe rețelele de socializare.

Elena Udrea a fost pusă în libertate condiționată la data de 17 iulie 2025, după ce Direcția Națională Anticorupție nu a avut câștig de cauză în contestația respinsă de Tribunalul Prahova. Fostul ministru a ispășit aproape patru ani din condamnarea de șase ani primită în dosarul Gala Bute, fiind eliberată din Penitenciarul Târgșor. Decizia a venit după ce a îndeplinit cerința executării a două treimi din pedeapsă.

În decizia instanței au contat comportamentul din detenție, activitățile desfășurate în penitenciar, inclusiv lecțiile de scriere și citire oferite altor deținute, precum și faptul că are un copil minor.

Magistrații au respins recursul DNA și au dispus eliberarea condiționată.