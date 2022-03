Elena Udrea, noi declarații incendiare despre Traian Băsescu. Pericolul la care putea fi expus fostul președinte

Elena Udrea a făcut câteva precizări, miercuri dimineață, în cadrul unui mesaj ce a fost postat pe contul de Facebook. Fostul ministru al Turismului a revenit cu câteva declarații ce vizează starea de sănătate a ex-președintelui Traian Băsescu. Și a vrut să lămurească unele afirmații din zilele trecute. Despre care a spus că i-au fost interpretate și cărora li s-a dat o notă tendențioasă.

Noi declarații făcute de Elena Udrea legate de Traian Băsescu

„Cateva scurte precizari. Pentru cei de buna credinta, putini cati mai sunt, nu pentru cei de la A3, spre exemplu.

spital din 1. Cand am intrebat retoric, ce s-ar fi intamplat daca salvarea care l-a luat pe fostul Presedinte, nu l-ar fi dus la undin Bruxelles ci la unul din Moscova, avand in vedere ca nu mai are asigurata protectia, evident ca nu am vrut sa sugerez ca Traian Basescu ar putea, din proprie initiativa, sa devoaleze informatiile si secretele pe care le detine ca fost sef de stat european si membru NATO, timp de 10 ani. Ci ca ar putea fi fortat, prin orice mijloc de constrangere inclusiv fizica, sa dezvaluie lucruri importante pentru adversarii Romaniei, UE, Nato, daca ar fi cineva interesat sa obtina astfel aceste informatii. Iar in contextul razboiului cu care se confrunta lumea azi, mi se pare firesc sa te gandesti la o asemenea posibilitate.

2. Eu nu cred ca toata povestea asta vine de la Johannis. Are prea multi ani de politica in spate, are deja 8 ani ca Presedinte al Romaniei, nu cred ca s-ar ocupa cu lucruri asa meschine. In plus, are multe altele pe cap acum, cu razboiul de la granita. Si il consider un om inteligent, care intelege ca odata deschisa Cutia Pandorei, orice va fi posibil in viitor sa i se intample unui fost Presedinte.

3. Nu sunt nici adepta teoriei conspirationiste ca lideri europeni au sunat la Bucuresti sa fie lasat fara drepturi Traian Basescu, pentru ca nu le place ca e mai destept ca ei.

Eu cred ca e vorba despre razbunarea unor politicieni marunti, adversari ai fostului Presedinte, la care s-au adaugat calcule electorale de scoatere din joc a PMP”, a fost mesajul postat de Elena Udrea.