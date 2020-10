După o perioadă de oarecare acalmie, violențele au reizbucnit în Statele Unite. Focarul lor: orașul a cărui denumire, în limba greacă, înseamnă „orașul dragostei frățești”.

Luni după amiaza, în Philadelphia, doi polițiști au fost obligați să se apere în fața unui bărbat care i-a amenințat cu un cuțit, în cursul unei intervenții domestice, scrie Breitbart.

Cel ucis este un bărbat de culoare de 27 de ani, din West Philadelphia, numit Walter Wallace Jr.

Purtătorul de cuvânt al poliției, sergentul Eric Gripp, a declarat ziariștilor că Wallace Jr. a înaintat către polițiști după ce aceștia i-au dat ordinul să arunce arma albă. Atunci aceștia au tras mai multe focuri de armă.

Tânărul a fost dus la Penn Presbyterian Medical Center, dar a murit nu după mult timp.

Imediat, un grup de circa 50 de protestatari s-au adunat în fața spitalului și au început să distrugă și să spargă.

Un video postat de OSI News arată imagini cu haosul instalat pe străzile metropolei americane, cu protestatarii atacându-i pe polițiști.

Now in Philly as several groups protest in different parts of the city. #Philly #BLM #BLMprotest #PoliceShooting pic.twitter.com/NROSIBguzf

O altă înregistrare video arată un șir de polițiști cu scuturile ridicate, care sunt atacați cu căldări de vopsea, cu paleți de lemn, cărămizi și alte obiecte contondente.

What the fuck. It looks like they're throwing bricks at the police. I can't tell for sure. #Philly pic.twitter.com/Bd1KYLPXbP

— Kitty Shackleford (@KittyLists) October 27, 2020