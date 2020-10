Dezbaterea de joi noaptea a fost una echilibrată, în ciuda câtorva întrebări „ridicate la fileu” pentru Joe Biden și a întreruperilor mai numeroase din partea moderatoarei (24 – 2) care l-au afectat pe Donald Trump.

Au existat însă trei elemente care ar putea decide soarta alegerilor din 3 noiembre. Iată-le, în viziunea analistului Christopher Bedford de la The Federalist.

În timp ce moderatoarea Kristen Welker încerca să încheie subiectul „Energie” și să treacă la următorul, Trump a pus o întrebare mortală:

Trump: „Va închide industria petrolieră? Vrei să închizi industria petrolieră?”

Biden: „Voi face tranziția de la industria petrolieră, da.”

Trump: „Oh, asta e o mare declarație.”

Biden: „Este o mare declarație, pentru că o să opresc…”

Welker: „De ce ați face aceasta?”

Biden: „Deoarece industria petrolieră poluează masiv.”

Trump: „Oh, înțeleg, Este o mare declarație.”

Ați citit dialogul. Acum priviți și imaginile. Uitați-vă la chipul lui Trump când Biden atacă industrisa petrolieră națională.

„Este poate cea mai mare declarație”, a declarat Trump, savurând vizibil momentul. „În materie de afaceri, este cea mai mare declarație, căci ce spune el este că va distruge industria petrolieră. Îți vei aminti, Texas? Îți vei aminti, Pennsylvania? Își vei aminti, Oklahoma?”

