Edward Iordănescu face apel la unitate înaintea barajului cu Turcia

Fostul selecționer Edward Iordănescu a transmis un mesaj public de susținere pentru echipa națională a României, cu o zi înaintea partidei decisive cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.

„În momentele cu adevărat importante, diferenţa nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o şansă, o responsabilitate şi o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat”, a scris Edward Iordănescu.

„Echipa naţională are nevoie de echilibru, de încredere şi de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar şi de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieţii înţeleg miza şi vor da totul pentru acest obiectiv”, a transmis acesta.

Declarațiile reflectă experiența fostului selecționer, care a condus naționala în perioada 2022–2024.

„Suporterii pot face diferenţa. În astfel de momente, energia transmisă din tribune şi din spaţiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construieşte. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese”, a scris fostul selecționer.

„Haideţi să fim alături de echipă cu încredere şi respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câştige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie!

Acum este despre noi toţi. Despre cum ştim să fim împreună si sa ne susţinem Nationala!!

Mult succes, România!”, a transmis Edward Iordănescu.