Edward Iordănescu face apel la unitate înaintea barajului cu Turcia
- Adrian Dumitru
- 25 martie 2026, 18:11
- Iordănescu spune că energia colectivă poate face diferența în meciurile decisive
- Fostul selecționer subliniază nevoia de echilibru, disciplină și curaj
- Suporterii sunt îndemnați să renunțe la critici și să transmită energie pozitivă
- Mesajul se încheie cu un apel la solidaritate și susținere totală pentru echipă
Fostul selecționer Edward Iordănescu a transmis un mesaj public de susținere pentru echipa națională a României, cu o zi înaintea partidei decisive cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.
Edward Iordănescu a făcut un apel direct către suporteri, subliniind rolul pe care aceștia îl pot avea în susținerea echipei.
Iordănescu spune că energia colectivă poate face diferența în meciurile decisive
Fostul selecționer a evidențiat importanța factorului psihologic și a susținerii venite din exteriorul terenului.
„În momentele cu adevărat importante, diferenţa nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o şansă, o responsabilitate şi o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat”, a scris Edward Iordănescu.
Acesta a transmis că echipa are nevoie de stabilitate și concentrare pentru a face față presiunii unui astfel de meci.
Fostul selecționer subliniază nevoia de echilibru, disciplină și curaj
În mesajul său, Edward Iordănescu a vorbit despre elementele esențiale pe care echipa trebuie să le aibă în teren.
„Echipa naţională are nevoie de echilibru, de încredere şi de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar şi de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieţii înţeleg miza şi vor da totul pentru acest obiectiv”, a transmis acesta.
Declarațiile reflectă experiența fostului selecționer, care a condus naționala în perioada 2022–2024.
Suporterii sunt îndemnați să renunțe la critici și să transmită energie pozitivă
Edward Iordănescu a pus accent pe rolul suporterilor în astfel de momente, considerând că sprijinul public poate influența evoluția echipei.
„Suporterii pot face diferenţa. În astfel de momente, energia transmisă din tribune şi din spaţiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construieşte. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese”, a scris fostul selecționer.
Mesajul se încheie cu un apel la solidaritate și susținere totală pentru echipă
În final, Edward Iordănescu a făcut un apel direct către toți cei care susțin echipa națională.
„Haideţi să fim alături de echipă cu încredere şi respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câştige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie!
Acum este despre noi toţi. Despre cum ştim să fim împreună si sa ne susţinem Nationala!!
Mult succes, România!”, a transmis Edward Iordănescu.
