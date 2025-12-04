Ecoul Laundromatului rusesc. Un executor judecătoresc, despăgubit cu peste 58 de mii de euro

Republica Moldova. Un executor judecătoresc, care a fost învinuit în dosarul spălării a peste 20 miliarde de dolari din Federaţia Rusă, urmează a fi despăgubit de stat cu peste 58.000 de euro.

Este vorba de George Boţan, care la moment se judecă cu Ministerul Justiţiei pentru că i-a suspendat licenţa de executor.

Decizia privind despăgubirea lui George Boţan a fost pronunţată de Judecătoria Chişinău, însă nu poate fi executată, deoarece este cu drept de contestare în instanţa de apel în termen de 30 de zile.

George Boţan a fost subiectul mai multor anchete jurnalistice, fiind învinuit de pretinse abuzuri în exercitarea atribuţiilor de executor, dar şi de comiterea unui omor. Învinuirile au fost respinse de George Boţan.

Judecătoria Chişinău a dispus ca George Boţan să fie despăgubit moral şi material pentru faptul că a fost învinuit nejustificat într-un dosar penal şi a fost ţinut timp de şase luni în arest preventiv.

Astfel, instanţa de fond ca lui George Boţan să-i fie alocate de la stat 500.000 de lei pentru prejudiciul moral, 643.243 lei prejudiciul material pentru lipsa forţată de la muncă, şi 5.000 de lei cheltuieli de judecată.

Astfel, dacă hotărârea instanţei de fond va fi menţinută de Curtea de Apel Centru, George Boţan va primi de la buget 1.148.243 de lei, echivalentul a 58.254 de euro.

Solicitat de Evenimentul Zilei, George Boţan a declarat că suma alocată pentru prejudiciul material nu acoperă pierderile suportate. „Am stat opt luni în arest preventiv. Dintre care şase luni în Penitenciarul nr.13. Iar două luni, în arest la domiciliu. Am făcut nişte calcule. În acest timp am pierdut mai mult de 600.000 de lei pentru că nu am fost la lucru”, ne-a declarat George Boţan.

Executorul suspendat a spus că a scăpat de dosar penal după ce procurorii anticorupţie i-au retras învinuirile. Şi că el a sesizat procurorii cu doi ani înainte de tranzacţiile suspecte prin băncile moldoveneşti.

„În 2014, mi-au fost transmise la executare trei titluri executorii cu sume uriaşe. Am avut o presimire şi am sesizat Procuratura Anticorupţie. Au pornit atunci un dosar penal, care nu a prea fost investigat. Iar în 2016, când au pornit dosarul penal pentru spălare de bani, nu ştiu de ce m-au inclus şi pe mine în lista neagră a CNA.

Pe lângă cei 17 judecători, am fost reţinuţi trei executori, dintre care doi din udul ţării. În dosar mai figura încă un executor din Chişinău, care a reuşit să plece peste hotare”, a comunicat Boţan pentru EvZ.

În ianuarie 2023, fostul ministru al Justiţiei, Sergiu Litvinenco, a retras licenţele executorilor George Boţan şi Nicolae Paşa. Conform oficialului, ordinele au la bază deciziile colegiului disciplinar prin care s-a constatat că cei doi executori „au încălcat în mod grosolan legislația, atribuțiile lor și nu au respectat hotărâri ale instanțelor de judecată”.

„Sper ca deciziile date să fie un semnal clar că ilegalitățile și bătaia de joc față de oameni să fie oprite, iar persoanele cărora le-au fost delegate niște atribuții ale statului, cum ar fi executori judecătorești și alte profesii juridice, urmează să activeze doar în conformitate cu legea și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, a sublini argumentat atunci ministrul Litvinenco.

George Boţan este căsătorit cu magistrata Olga Boţan de la Judecătoria Chişinău. În mai 2025, Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privinţa magistratei Boţan. Instituţia a stabilit avere cu caracter nejustificat în mărime totală de aproape 1,3 milioane de lei şi a propus confiscarea averii.

George Boţan a comunicat pentru EVZ că ordinul lui Litvinenco şi actul ANI au fost contestate în instanţă.

„Inspectorii ANI au cam încurcat. Ca atare este vorba de onorariile mele pentru activitatea de executor, le-am retras din bancă. Iar soţia chiar nu are nicio atribuţie, nici nu activa artunci. Era în concediu de maternitate”, ne-a declarat executorul suspendat.

Întrebat despre acuzaţiile de omucidere, George Boţan a răspuns că nu este vinovat şi se abţine să facă declaraţii pentru a nu fi îndreptate împotriva sa. „Ştiu că există un video pe Internet. Nu l-am văzut şi nici nu vreau”, a adăugat Boţan.

Precizăm că un om de afaceri a decedat, fără să-şi revină din comă, la 11 zile după ce ar fi fost lovit de executor.