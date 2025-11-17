Economii USR la demnitatea României! Arabia Saudită i-a plătit toate cheltuielile de deplasare ministrului Economiei, Radu Miruță. Exclusiv

Vizita recentă a ministrului român al Economiei, Radu Miruță, în Arabia Saudită a declanșat un val de semne de întrebare în privința felului în care Bucureștiul își joacă cartea pe scena internațională! Ceea ce trebuia să fie o simplă vizită economică s-a transformat într-un subiect fierbinte de demnitate națională, după cum a remarcat profesorul de relații internaționale Ștefan Popescu.

Despre ce este vorba: “Deplasarea dl. Radu Miruță a fost suportată integral de partea saudită – de la transport şi cazare până la protocolul aferent – un gest care reflectă dorinţa Riadului de a întări legăturile economice cu România. Cu toate acestea, rămâne impresia unei note discordante. România nu este o naţiune marginală pe scena internaţională. Este membră a Uniunii Europene. Economiile la buget, oferite ca justificare de dl. Ministru, nu trebuie niciodată confundate cu economii la capitolul demnitate instituţională”, scrie într-o postare prof. Ștefan Popescu.

Concluzia este simplă: România, membră UE, umilită prin generozitatea arabilor! Ministrul Economiei, cu toate cheltuielile plătite de la Riad! Gestul saudiților ridică semne de întrebare: cât de săracă și cât de ușor de influențat pare România?

Era nevoie ca deplasarea ministrului Miruță a fost suportată integral de partea saudită, se poate întreba oricare ditre noi. Cât putea să coste de la transport și cazare de lux, până la protocolul aferent? Câteva miid e euro, dar absolut toate cheltuielile au fost acoperite de gazde. Deși gestul reflectă dorința clară a Riadului de a întări legăturile economice cu România, la București, acest lucru miroase a notă discordantă și chiar a umilință!

România nu este o națiune oarecare în lume! Suntem membri ai Uniunii Europene, iar astfel de "economii la buget", invocate ca justificare de către Ministru, nu pot fi niciodată confundate cu economii la capitolul demnitate instituțională!

Expertul în geopolitică Ștefan Popescu atrage atenția că generozitatea ar putea ascunde o percepție extrem de proastă asupra României. Este foarte probabil ca ambasada Arabiei Saudite de la București, care știe exact cât de „la fundul sacului” sunt cheltuielile noastre bugetare și că deplasările demnitarilor sunt subiect de șușoteli publice, să fi contribuit la această decizie umilitoare.

Atenție! Generozitatea aparentă poate fi, de fapt, o evaluare tăioasă a statului român: un stat care pare atât de sărac, încât i se plătește biletul de avion pentru a veni la negocieri!

Rămâne o întrebare esențială la care Radu Miruță trebuie să răspundă de urgență: a solicitat avizul necesar din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru o deplasare plătită integral de un stat terț? Așa este procedura, așa e la carte! Dacă nu a făcut-o, situația ia amploare!

În orice caz, acest episod conferă părții saudite un ascendent simbolic clar asupra României. În relațiile internaționale, formele nu sunt niciodată simple formalități, ci sunt expresia demnității statului. Iar demnitatea nu are preț! Sau așa ar fi normal...