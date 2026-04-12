Arabia Saudită reia la capacitate maximă fluxul prin conducta strategică Est–Vest, după atacuri asupra infrastructurii petroliere

Arabia Saudită a anunțat revenirea la capacitate maximă a uneia dintre cele mai importante rute energetice ale sale, conducta Est–Vest, după o serie de atacuri care au afectat temporar producția și transportul de petrol, potrivit AlJazeera.

Decizia vine într-un context regional tensionat, marcat de perturbări majore ale fluxurilor globale de țiței și de incertitudini privind securitatea energetică.

Potrivit Ministerului Energiei din Arabia Saudită, conducta Est–Vest a fost readusă la o capacitate de pompare de aproximativ șapte milioane de barili de petrol pe zi, după finalizarea lucrărilor de reparație. Autoritățile au subliniat că revenirea rapidă reflectă capacitatea sistemului energetic al regatului de a gestiona situații de criză.

Conducta Est–Vest are un rol strategic major, conectând câmpurile petroliere din estul țării cu portul Yanbu de la Marea Roșie, oferind o rută alternativă la transportul prin Strâmtoarea Hormuz.

Ministerul Energiei a confirmat și reluarea producției la capacitate maximă în câmpul petrolier offshore Manifa, situat pe coasta de est a țării, unde producția a revenit la aproximativ 300.000 de barili pe zi după ce fusese afectată de atacuri.

În schimb, lucrările de restaurare continuă la câmpul petrolier Khurais, unde pierderile de capacitate au fost estimate la 300.000 de barili pe zi. Autoritățile nu au oferit un calendar clar pentru revenirea completă a producției în această zonă.

Anterior, agenția oficială de presă saudită raportase că un atac asupra unei stații de pompare a conductei Est–Vest a redus producția zilnică cu aproximativ 700.000 de barili.

În același timp, atacurile asupra câmpurilor Manifa și Khurais ar fi diminuat capacitatea totală cu încă 600.000 de barili pe zi. Sursele oficiale nu au atribuit responsabilitatea pentru aceste atacuri.

Importanța conductei Est–Vest a crescut semnificativ în contextul blocării de facto a transportului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere energetice globale. Această rută este esențială pentru tranzitul a aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Blocajul a generat creșteri ale prețurilor energiei la nivel global și a amplificat îngrijorările privind securitatea aprovizionării. În pofida unui armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, traficul maritim în zonă rămâne sever limitat.

Datele furnizate de S&P Global indică faptul că între miercuri și vineri, după intrarea în vigoare a armistițiului, doar 22 de nave au părăsit Strâmtoarea Ormuz cu sistemele de identificare activate, comparativ cu aproximativ 135 de tranzite zilnice înainte de izbucnirea conflictului.

În acest context, reluarea funcționării la capacitate maximă a conductei Est–Vest reprezintă un element important pentru stabilizarea piețelor energetice și pentru menținerea fluxurilor de petrol către clienții internaționali.

Autoritățile saudite subliniază că infrastructura energetică a regatului rămâne capabilă să asigure continuitatea livrărilor, în pofida provocărilor de securitate din regiune.