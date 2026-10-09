Cancelaria Prim-Ministrului trece la un nou sistem pentru asigurarea autoturismelor din flota sa, decizie despre care reprezentanții instituției susțin că va reduce cu peste 90% costurile lunare de transport comparativ cu media înregistrată în anul 2024. Autovehiculele alese sunt Dacia Duster și vor fi furnizate prin leasing operațional, în baza unui acord-cadru încheiat pe o perioadă de 36 de luni, conform Mediafax.

Instituția a transmis vineri detalii complete privind procedura de achiziție publică și singura ofertă depusă în cadrul licitației.

Potrivit datelor furnizate de Cancelarie, în cursul anului 2024, transportul asigurat prin intermediul RAAPPS genera cheltuieli medii de peste 780.000 de lei pe lună. Trecerea la sistemul de leasing operațional a produs deja primele scăderi majore de costuri, suma lunară coborând la aproximativ 83.000 de lei în intervalul octombrie-decembrie 2025.

În baza noului acord-cadru, semnat oficial pe 23 septembrie 2026, cheltuiala lunară va ajunge la aproximativ 51.000 de lei. La această sumă se va adăuga ulterior costul combustibilului, după ce va fi semnat contractul subsecvent. Cu toate acestea, Cancelaria estimează o reducere globală de peste 90% în raport cu media lunară din 2024.

Autovehiculele prevăzute în noul acord-cadru sunt modele Dacia Duster, încadrate în categoria N1 conform documentelor tehnice și de omologare.

Aceste mașini urmează să fie utilizate de angajații și demnitarii Cancelariei Prim-Ministrului pentru derularea activităților zilnice ale instituției. Contractul este rezultatul unei licitații deschise organizate pentru furnizarea de autovehicule în sistem de leasing operațional, având o durată totală de 36 de luni.

Reprezentanții Cancelariei precizează că la procedura de achiziție a fost înregistrată o singură ofertă, depusă din partea asocierii LEASEIN – PADIEX, reprezentată de LEASEIN. Instituția subliniază că licitația a fost deschisă oricărui operator economic care îndeplinea condițiile legale prevăzute de legislația achizițiilor publice.

Evaluarea ofertei depuse s-a realizat pe baza mai multor criterii specifice:

Prețul a reprezentat o pondere de 40% din punctaj;

Consumul de combustibil în regim mixt WLTP a cântărit 20%;

Garda la sol a avut o pondere de 15%;

Termenul de livrare a fost punctat cu 5%.

Cancelaria Prim-Ministrului a mai punctat faptul că întreaga procedură a fost supusă controlului ex-ante derulat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP). Verificările autorităților au vizat atât etapa inițială de depunere a documentației, cât și procesul efectiv de evaluare derulat prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Noul model de transport se înscrie, conform instituției, în pachetul de măsuri destinate reducerii cheltuielilor generale de funcționare.