Echipa națională de pescuit din caiac a României, expulzată din Mexic înaintea Campionatului Mondial. Sportivii acuză tratamente umilitoare

O situație fără precedent afectează lotul național de pescuit din caiac al României, calificat la Campionatul Mondial din Mexic. Sportivii povestesc că, imediat după aterizare, au fost reținuți, li s-au confiscat telefoanele și pașapoartele și apoi au fost urcați forțat într-un avion spre Madrid. Potrivit autorităților mexicane, intrarea le-a fost refuzată deoarece nu ar fi prezentat o dovadă tipărită a cazării, însă delegația afirmă că toate documentele oficiale erau în regulă. „Lotul Național al României, cu toate documentele în regulă (Pașapoarte, Invitație Oficială de la Federația Mexicană de Pescuit Sportiv, rezervările de cazare, dovada plății taxelor de participare/bilete de avion/taxa de eveniment — în care erau incluse și cazarea, și masa pentru săptămâna concursului), a fost expulzat de către autoritățile mexicane din aeroportul Guadalajara, după un sechestru de 15 ore în care ne-au fost încălcate 3 drepturi esențiale menționate clar, în scris, în lege”, a scris un membru al delegației pe pagina sa de Facebook.

Potrivit membrilor lotului, ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență sportivă la nivel mondial s-a transformat într-un calvar. Echipa se află în prezent la Madrid, unde încearcă să găsească o soluție legală pentru a reveni în Mexic și a participa la competiție.

Sportivii acuză autoritățile mexicane că nu au luat în considerare dovada taxei de participare — peste 13.000 de euro — care includea și cazarea. Cu toate acestea, reprezentanții poliției de frontieră ar fi considerat insuficiente documentele prezentate și ar fi cerut o confirmare tipărită.

Echipa națională a fost expulzată în mod abrupt, în ciuda documentelor oficiale. Potrivit relatărilor, sportivii au fost privați 12 ore de telefoane și pașapoarte, apoi trimiși înapoi în Europa. Răzvan Ghindăoanu, membru al delegației, a povestit momentul dramatic:

„Cea mai tristă zi din 2025! Am ajuns în Mexic plini de speranță după un an de pregătiri. Eram fericiți că vom participa la Campionatul Mondial de pescuit din caiac… însă fericirea a fost înlocuită de frustrare și neputință când am aflat, după 20 de ore de zbor și escale, că ne-a fost refuzată intrarea în Mexic pe motiv că nu e dovada tipărită a cazării.”

Sportivii susțin că aveau toate actele necesare: rezervarea pentru zilele de antrenament, plata de 13.500 de euro către Federația Mexicană de Pescuit (caiace + cazare), precum și scrisoarea oficială de invitație. Cu toate acestea, afirmă că autoritățile nu le-au recunoscut documentele.

Răzvan Ghindăoanu descrie momentele de după refuzul intrării:

„Aveam dovada rezervării pentru zilele de antrenament neoficial și dovada plății către organizator pentru caiace și cazare (13.500 €), precum și scrisoarea de invitație la Campionat. Toate acestea nu au contat! Ne-au luat pașapoartele și telefoanele ca unor infractori și ne-au închis într-o cameră mică, unde am stat 12 ore, dezumanizați și frustrați.”

Ulterior, sportivii au fost transportați în alt avion:

„Am fost urcați într-un avion, fără pașapoarte și telefoane, și expulzați la Madrid (încă 9 ore de zbor). Scriu această postare din Madrid, îmbrăcat cu aceleași haine cu care am plecat sâmbătă la 5:30. Nu ne-am dat bătuți și sperăm să reușim să ne întoarcem, deși starea noastră psihică nu este foarte bună. Când crezi că ai avut o zi proastă, imaginează-ți ce am trăit noi!”

Potrivit acestuia, delegației nici măcar nu i s-a permis să contacteze consulatul României din Mexic, fapt care a amplificat anxietatea și confuzia.

Un alt sportiv, Cristian Pin, a confirmat gravitatea situației: „Am petrecut 15 ore în aeroport în regim de semidetentie. Nu ne-a fost permis să contactăm Consulatul României, nu ni s-au prezentat documente justificative, iar termenul legal de verificare a fost depășit de aproape patru ori. Am fost obligați să semnăm o declarație în spaniolă, sub amenințarea că dacă nu semnăm, nu vom mai putea reintra în Mexic niciodată.”

În momentul de față, lotul încearcă să identifice variante pentru a reveni în Mexic, însă nu este sigur în ce condiții autoritățile vor permite intrarea echipei.