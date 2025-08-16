Monden După Justin Timberlake, alte vedete îmbolnăvite de căpușe. Actrița Billie Shepherd, distrusă de boala Lyme







Medicii din SUA și Marea Britanie sunt alertați că mai multe vedete și oameni de afaceri au fost diagnosticați cu boala Lyme, provocată de mușcătura căpușelor. Unul dintre ei a găsit și o explicație, după ce o actriță din serialele engleze a dezvăluit cum a răpus-o boala.

Un profesor doctor din Marea Britanie și-a spus opinia pentru presa engleză după ce au apărut o serie de cazuri de vedete din showbiz care au povestit cum încearcă să facă față durerilor provocate de cumplita boală.

Justin Timberlake, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit că medicii i-au pus diagnosticul de boală Lyme pe pagina lui de Instagram, după ce fanii au observat că arată din ce în ce mai rău. Recent, cântărețul a avut un concert în România, iar publicul a fost dezamăgit de prestație. Cei mai mulți nu știau cu ce boală teribilă se confruntă și au avansat tot felul de ipoteze pe rețelele sociale.

„Când am primit diagnosticul, am fost cu siguranță șocat. Dar, cel puțin, puteam înțelege de ce aveam dureri intense pe scenă sau de ce mă simțeam extrem de obosit sau rău. Am fost pus în fața unei decizii personale. Să renunț la turneu? Sau să continui și să găsesc o soluție. Am decis că bucuria pe care mi-o aduceau concertele depășea cu mult stresul pe care îl simțea corpul meu”, a scris Justin Timberlake în postarea sa.

Artistul a recunoscut și a mulțumit celor care l-au susținut și îl susțin în lupta lui pentru sănătate: "Nu aș fi putut face asta fără familia mea, prietenii, The TN Kids și tot sprijinul fanilor mei”.

Actrița Billie Shepherd: „Trebuia să mă târăsc, să merg la toaletă, eram în bucăți”

Billie Shepherd este cea mai recentă vedetă care a vorbit despre lupta ei cu această afecțiune provocată de mușcătura de căpușă, după Justin Timberlake, Justin Bieber, Bella Hadid și Miranda Hart au făcut-o. În România, amintim că regretatul actor Șerban Ionescu, soțul Magdei Catone, a fost diagnosticat initial, din cauza simptomelor, cu boala Lyme.

Actrița Billie Shepherd, în vârstă de 35 de ani, și mama a trei copii, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu boala Lyme la începutul acestui an, după luni de simptome "oribile" care au ținutuit-o în pat.

Vedeta TV a vorbit despre lupta ei "foarte dură" cu această afecțiune, care a făcut-o să treacă prin perioade de durere agonizantă, oboseală extremă și a fost forțată să se bazeze pe ajutorul soțului Greg pentru cele mai elementare sarcini.

Ea a declarat pentru The Mirror: "În unele dimineți nici măcar nu mă puteam da jos din pat. Trebuia să mă târăsc, să merg la toaletă, eram în bucăți, eram isterică, plângeam, pentru că aveam atât de multă durere. Mi-a fost greu să stau pe toaletă fără ca Greg să mă ajute. A fost atât de înfricoșător”.

Boala Lyme, provocată de căpușe, greu de depistat

Billie a explicat că a fost foarte greu de depistat de ce boală suferă. Medicilor le-a luat săptămâni să afle cauza bolii ei.

"Am făcut atât de multe analize de sânge, dar nimeni nu și-a dat seama. Un medic a spus că nu a văzut niciodată așa ceva. A fost frustrant. Acest lucru a durat aproximativ două luni înainte de a afla că este Lyme".

I s-a spus, apoi a citit mult despre suferința cu care se confruntă. Boala Lyme este o infecție bacteriană răspândită de căpușe și poate provoca simptome generale asemănătoare gripei, inclusiv oboseală, dureri de cap, articulații umflate și febră, care poate dura câteva săptămâni, dar din motive încă neînțelese, unii pacienți suferă ani de zile.

Lui Billie Shepherd medicii i-au spus că o căpușă a infectat-o în urmă cu trei ani, iar infecția a rămas latentă în organismul ei.

Un alt artist, diagnosticat după 33 de ani

O altă poveste, apărută recent în presa britanică, arăta cum medicii au avut nevoie de 33 de ani pentru a descoperi că o artistă de comedie pe nume Miranda, în vârstă de 52 de ani, se lupta cu boala Lyme, după ce inițial a fost diagnosticat greșit ca fiind agorafobică - o tulburare de anxietate.

Miranda a primit în cele din urmă diagnosticul și crede că a contractat boala Lyme la vârsta de 14 ani, după ce s-a luptat cu simptome urâte asemănătoare gripei în Virginia.

Explicația unui medic despre victimele VIP ale căpușelor

Faptul că printre victimele căpușelor se află un număr mare de vedete, oameni de afaceri și în general oameni cu bani, cu mai mult timp liber și care iubesc natura, l-a făcut pe un medic să tragă o concluzie.

Profesorul Paul Hunter, expert în boli infecțioase de la Universitatea din East Anglia, este de părere că aceste persoane probabil petrec mai mult timp plimbându-se în parcuri, în păduri, au mai mulți bani pentru a merge în acele zone cu multă vegetație sau au case mari cu peluze. Sunt zone unde căpușele sunt prezente de obicei, iar oamenii nu sunt foarte prevăzători.

Faptul că celebritățile sunt mai predispuse să trăiască în SUA, unde boala Lyme este mai răspândită, ar putea fi un alt factor.

"În timp ce mergi prin vegetație, căpușele sar pe picioarele tale și se târăsc în sus... fac un ospăț de sânge și vă dau boala Lyme. Dacă te plimbi în astfel de locuri, cel mai bun lucru de făcut este să verifici, când ajungi acasă, dacă nu ai căpușe pe tine și dacă le-ai îndepărtat în siguranță", a spus profesorul pentru DailyMail.