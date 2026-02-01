După ce o eleva de 13 ani a fost agresată sexual de un profesor, prefectul de Argeș convoacă de urgență ISJ

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a anunțat sâmbătă seara că va convoca de urgență, la începutul săptămânii viitoare, reprezentanții Inspectoratul Școlar Județean Argeș, alături de structurile de ordine publică, în urma unei serii de incidente grave înregistrate în școlile din județ.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care prefecta a subliniat caracterul „de netolerat” al situațiilor semnalate și necesitatea unor măsuri rapide pentru asigurarea siguranței elevilor.

„Am decis să convoc de urgență, pentru luni, 2 februarie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai structurilor de ordine publică, pentru analiza o serie de incidente de netolerat în unitățile școlare și pentru a stabili măsuri clare care să garanteze siguranța în școli și în imediata lor vecinătate”, a transmis Ioana Făcăleață.

Primul incident menționat de prefect este cel al unei eleve în vârstă de 13 ani din județul Argeș, care a reclamat că profesorul său ar fi sărutat-o pe buze și pe obraji. Cazul a generat un impact puternic în spațiul public, atât prin gravitatea acuzațiilor, cât și prin vârsta minorului implicat.

Potrivit informațiilor oficiale, profesorul, în vârstă de 64 de ani, a fost reținut sâmbătă de polițiștii Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, fiind cercetat pentru faptele reclamate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat, deocamdată, alte detalii privind evoluția dosarului.

Un alt episod grav invocat de prefect de Argeș a avut loc într-o unitate de învățământ din orașul Costești. Doi elevi au fost implicați într-o bătaie, incidentul degenerând până la intervenția autorităților.

Cei doi elevi implicați direct au fost reținuți, iar alți 41 de elevi care au asistat la incident au fost sancționați. Potrivit autorităților, măsura a fost luată pentru a sancționa comportamentul pasiv și lipsa de reacție în fața unui act de violență, dar și pentru a transmite un semnal de descurajare a unor astfel de comportamente în mediul școlar.

Prefectul a făcut referire și la un incident petrecut într-un liceu din municipiul Pitești, unde un elev ar fi agresat doi muncitori care desfășurau lucrări în incinta școlii.

Potrivit informațiilor disponibile, agresiunea nu a fost una verbală, ci fizică, fiind necesară intervenția autorităților.

Cazul se află în atenția organelor competente, iar circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Ioana Făcăleață a prezentat și o serie de date care indică o creștere îngrijorătoare a violenței în mediul școlar. Potrivit prefectului, în anul precedent au fost înregistrate 85 de incidente de violență în școlile din județul Argeș.

Dintre acestea, 29 au avut loc doar în ultimele două luni ale anului, ceea ce, în opinia autorităților, indică o accentuare a fenomenului și o nevoie urgentă de intervenție coordonată între instituții.

Prefectul de Argeș a transmis un mesaj ferm, subliniind că nu va tolera astfel de situații și că siguranța elevilor trebuie să devină o prioritate absolută.

„Nu voi tolera astfel de situații. Copiii noștri trebuie să fie în siguranță la școală și de aceea le cer și cadrelor didactice mai multă vigilență!”, a declarat Ioana Făcăleață.

În cadrul întâlnirii programate pentru luni, vor fi analizate atât cauzele care au dus la aceste incidente, cât și măsurile concrete ce pot fi implementate pentru prevenirea unor situații similare, inclusiv intensificarea prezenței forțelor de ordine în jurul unităților de învățământ.