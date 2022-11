Dumitru Dragomir i-a făcut plângere penală lui Marian Ceaușescu. „Mă voi ține prin tribunale de el”

Dumitru Dragomir a fost întâmpinat, marți seară, 8 noiembrie, la ieșirea din sediul B1 TV, de Marian Moroșanu. Fostul șef al LPF, Liga Profesionistă de Fotbal, a fost invitatul jurnalistului Robert Turcescu la emisiunea „Sub semnul întrebării”.

Moroșanu este cunoscut sub numele de Marian „Ceaușescu” deoarece este o figură arhicunoscută la protestele stradale din București. El a fost prezent la Revoluția din 1989. În plus, a fost arestat la Mineriada din 13-15 iunie 1990. În urma incidentului din plină stradă, Dragomir a precizat că a fost la IML, Institutul de Medicină Legală, unde s-a constatat că are o leziune „foarte mare” pe picior.

Dumitru Dragomir a fost la IML după scandalul cu Marian Ceaușescu

„Am fost la IML și am arătat ce am pățit, pentru că au băgat o șurubelniță în mine. Am o leziune foarte mare pe picior. Am făcut plângere penală. Dacă nimeni nu a îndrăznit de la Iliescu până la Iordache să îi facă ceva, eu mă țin de el. Acum să vedem ce spune legiuitorul”, a declarat Dumitru Dragomir.

De asemenea, fostul șef al LPF susține că protestatarul i-a adresat mai multe injurii. Mai mult decât atât, Marian Ceaușescu i-a cerut bani, în repetate rânduri, iar Dragomir a refuzat să îi ofere. „Vii peste mine, mă înjuri, îți bagi ceva în biata mea mamă… E împotriva legii să fiu și acum comunist? El mă strigă: «Jigodie comunistă! Banditule! Hoțule!» Eu de 10 ani sunt pensionar, nu mai ocup nicio funcție. Mi-a cerut bani în nenumărate rânduri. Nu îi dau niciun ban!”.

Fostul șef al LPF a mai adăugat că Marian Ceaușescu i-a reproșat că a implementat legea huliganismului. În acest context, fostul președinte al LPF s-a întrebat că de ce nu a fost eliminată dacă nu este bună. În final, Dumitru Dragomir a spus, într-o intervenție în direct la GSP TV, că „Mă voi ține prin tribunale de el, oricum de 25 de ani numai prin tribunale mă duc”.