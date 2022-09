Simion va însoți la IML protestatarii agresaţi azi-noapte de forţele de ordine: „Este un act de poliție politică”

George Simion îi va însoţi la sediul IML pe protestatarii agresaţi de jandarmi

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor va fi prezent vineri, la ora 11.00, la sediul Institutului de Medicină Legală, unde îi va însoţi pe „protestatarii agresaţi azi-noapte de forţele de ordine în Piaţa Victoriei”, potrivit AUR.

Într-un comunicat, AUR transmite că aceştia vor solicita certificat medico-legal “care să probeze urmele loviturilor şi intervenţiei brutale exercitate de jandarmi în timpul operaţiunii de evacuare forţată”. Partidul susţine că o grupă de jandarmi şi mai mulţi poliţişti au intervenit în forţă după ce autocarul AUR a fost adus şi parcat în zona centrală din Piaţa Victoriei pentru promovarea protestului din 2 octombrie.

„După câteva ore de negocieri în care protestatarii au refuzat să mute autocarul, jandarmii au intrat cu forţa în maşină şi scos în mod brutal persoanele care se aflau în interior. Mai mulţi membri şi simpatizanţi AUR au fost bruscaţi de forţele de ordine în timp ce se aflau în scuarul central din Piaţa Victoriei, fără să blocheze sau să obstrucţioneze în niciun fel traficul rutier şi fără să tulbure liniştea publică”, se arată în comunicat.

„Ce ne doare sunt abuzurile comise asupra protestatarelor din autocar. Unele fete nu au dormit deloc, sunt obosite, tumefiate. Am pățit același lucru în 2020 când mi s-a suspendat permisul pentru cumul de puncte și nu mi se comunicase, eu am făcut contestație. S-a rezolvat numai că din septembrie în februarie nu am putut conduce. Când ți se suspendă permisul trebuie să ți se aducă la cunoștință”, a declarat George Simion.

„Nu am voie să mai conduc, am o singura înștiințare, din 26 august, scrisă de Procuratura de pe lângă judecătoria din Buzău, care este o ordonanță de clasare, este singurul document care mi-a parvenit, și de care am luat cunoștință azi noapte. Este un act de poliție politică, nu e posibil să ți se suspende dreptul de a conduce decât în momentul în care ești implicat într-o acțiune politică”, a declarat liderul AUR în direct, la Antena3.

Întrebat despre ordonanța primită de la procuratură în luna august, Simion a răspuns că este vorba despre același subiect, legat de tamponaea minoră din luna august.

„Nu mi-au spus motivul pentru care este suspendat permisul. Singura hârtie pe care o am legată de acest lucru este acea ordonanță de clasare. Eu nici nu știam că sunt parte a unui dosar penal în acest sens. A fost vorba de o tamponare minoră, am intrat în spatele unei mașini într-un carambol pe centura Buzăului. A apărut la momentul potrivit acest dosar penal despre care nu aveam idee. Toți juriștii cu care am vorbit mi-au spus că va fi clasare în dosarul penal anunțat, însă e foarte convenabil să apar acum având un dosar penal.”