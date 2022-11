Nicolae Dică, dezvăluiri explozive din vestiarul FCSB: „Așa cred și eu, da. Nu glumesc acum”. Ce s-a întâmplat cât a fost antrenor

Nicolae Dică a confirmat că nu a avut sprijinul colegilor săi din staff-ul tehnic al FCSB, în perioada când a pregătit echipa de fotbal, iar acesta este unul dintre motivele care au dus la rezultatele slabe obținute de roș-albaștri. Nicolae Dică a răspuns, astfel, unei întrebări pe care i-a pus-o Basarab Panduru, fostul internațional al echipei Steaua București, într-o emisiune tv.

„Nu te-au acceptat cei din staff de la început?”, a întrebat Panduru, iar Nicolae Dică a confirmat, deși oarecum nesigur: „Așa cred și eu, da. Nu glumesc acum! Cred și eu la fel. Așa am auzit”.

Discuția a avut loc, într-o emisiune tv, la finalul meciului dintre Oțelul Galați și FCSB, încheiat cu scorul 0 – 0, în etapa a doua a grupei B din Cupa României.

Potirvit informațiilor care au circulat în spațiul public, în momentul înaintării demisiei, Nicolae Dică i-ar fi reproșat lui Mihai Stoica, managerul echipei, mai multe lucruri, între care și faptul că nu s-a simțit ajutat de colegii săi din staff-ul tehnic. El a făcut referire la preparatorul fizic Thomas Neubert și fostul secund Mihai Pintilii.

Disputele dintre Nicolae Dică și Mihai Pintilii

La finalul jocului dintre Oțelul și FCSB, Nicolae Dică a avut un schimb de replici cu actualul tehnician, Mihai Pintilii, fostul său secund. De altfel, cei doi au mai avut dispute chiar și după meciul câștigat de FCSB în fața Rapidului. După joc, Ncolae Dică s-a simțit deranjat de declarația lui Pintilii care a spus că le-a redat fotbaliștilor bucuria de a juca. După meciul cu Galațiul, Mihai Pintilii l-a înțepat din nou pe fostul său coleg, spunând că nu i-a plăcut că a părăsit echipa fără să-l salute.

„Îl respect ca fost fotbalist al acestei echipe, ca fostul meu antrenor. Și atât! M-a dezamăgit când a plecat și nu a salutat. Ține de cei 7 ani de acasă. Indiferent cât de supărat ești, că te-a lucrat cineva sau nu, trebuie să saluți. Mi-a zis mama, Dumnezeu să o ierte, să lași loc de bună ziua. Că ești Guardiola, că ești Maradona, salută lumea! Se întâlnește munte cu munte, dar om cu om. Asta e ideea. În rest, chiar n-am nicio problemă cu el”, a spus Mihai Pintilii.

Reacția lui Nicolae Dică a venit la doar câteva minute distanță, în studioul Orange Sport. El a spus că nici fostul său secund nu dădea dovadă de mai multă politețe atunci când lucrau împreună. Mai mult, a spus Nicolae Dică, la plecarea sa a simțit că foștii săi colegi se bucură foarte tare.

„Am avut discuții cu el, știe bine ce s-a întâmplat. Și eu am fost deranjat de unele lucruri. Nu pot să le spun, dar ei le știu. Le-am transmis lor! Dacă ei vor să apar cu mai multe lucruri, o să apar! Disciplina mea nu le-a plăcut anumitor persoane. Când nu îți place, e normal să apară anumite lucruri. Pintilii saluta când terminam noi antrenamentul? Să îl întrebați asta. Dacă tot a dat-o în asta, să îl întrebați dacă știam când pleacă de la stadion. Știți ce bucurie am simțit când am plecat? Că oamenilor simpli, de la bucătărie, de peste tot, le-a părut rău. Pentru mine asta a contat foarte mult, am văzut pe fețele lor că mă regretă. Altceva nu mai contează”, a spus Nicolae Dică.