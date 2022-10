Nicolae Dică și Gigi Becali au ajuns la cuțite. „Înseamnă că nu mai aveți încredere în mine”

În urmă cu puțin timp, Gigi Becali a declarat că vrea să aducă un antrenor străin la FCSB, iar această schimbare l-a enervat la culme pe actualul tehnician, Nicolae Dică. Patronul clubului a mai precizat că totul a pornit de la o discuție cu Florin Tănase.

Acum la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), atacantul de 27 de ani i-a explicat lui Gigi Becali cum sunt antrenorii străini și de ce merită să-i aducă în FCSB.

„Florin Tănase mi-a zis: «Bre nea Gigi, nu mai spune tot ce îți zic eu». A venit la mine la palat și mi-a zis că antrenorii străini nu se compară cu ce se întâmplă în România, că sunt total diferiți în antrenamente.

I-am zis «Spune-mi exact ce e diferit» și mi-a zis câteva lucruri. Total diferit ceea ce se face în străinătate cu ceea ce se face în România. I-am spus lui Dică: «Uite, bă tată, asta, asta și asta». Și s-a supărat: «Înseamnă că dumneavoastră nu aveți încredere în mine».Eu vorbesc despre ăia, tineretul, generația nouă de antrenori străini. Nu despre Zenga, Bergodi și care a mai fost. O să mă interesez să vedem ce e diferit la ce fac ei la antrenamente”, a declarat Gigi Becali în emisiunea „Liga DigiSport”.

De ce vrea Gigi Becali un antrenor străin

Gigi Becali a explicat și de ce are mai multă încredere într-un antrenor străin. Acesta a declarat că nu mai are știința și puterea să se implice în fotbal și a lăsat de înțeles că are nevoie de ajutor.

„Eu cred că lumea a avansat în pregătire, alimentație, medicamentație, iar noi rămânem în urmă. Una înseamnă condițiile, alta antrenorul. Fotbalul și antrenorii avansează în metode. M-am gândit să angajez antrenor străin. Să vedem, e posibil, dar nu știu sigur care este cauza. Poate să fie de vină și medicamentația, și alimentația, nu știu ce se petrece.”, a spus Becali. „Nu mai am știința și puterea. În ce privește fotbalul, eu mă predau!”, a continuat patronul FCSB.