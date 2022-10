FCSB a ajuns subiectul glumelor lui Dumitru Dragomir. Reacția lui Gigi Becali: „E cea mai mare bătaie de joc din viața mea”

Dumitru Dragomir a făcut o serie de comentarii cu privire la situația FCSB, în contextul dublei înfrângeri cu echipa Silkeborg IF, în grupa B din Europa Conference League. Echipa patronată de Gigi Becali a suferit o dublă umilință, pierzând cu 5 – 0 în ambele jocuri, atât în Danemarca, cât și la București, pe Arena Națională. Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF, a comentat dezastrul echipei lui Gigi Becali și i-a oferit și câteva soluții, unele ironice, pentru salvarea echipei.

„Dacă joacă așa, dau în scris că nu se duc nici în play-off. Eu m-aș duce cu ei să le fac niște analize să văd dacă sunt ok. Apoi m-aș duce la un psiholog. Apoi, aș aduce un antrenor gen Pițurcă, cel puțin 6 luni, să îi așeze, să îi învețe să facă marcaj. Niciunul nu face marcaj. Dică, săracul, va pleca”, a spus Dumitru Dragomir.

El a descris jocul practicat de echipa lui Becali drept un haos total, de neconceput, având în vedere pretențiile jucătorilor.

„Haos total. Aiurea joc, nu am văzut în viața mea așa ceva! Toată lumea spune că sunt niște talente. Ori au luat ceva și nu pot să susțină efortul. Nu știu. Este ceva în neregulă”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Gigi Becali amenință din nou că se retrage

Pe de altă parte, în ciuda soluțiilor pe care i le propune Dumitru Dragomir, patronul FCSB, Gigi Becali își anunță din nou intenția de a renunța la echipă. Gigi Becali a avut o primă reacție în care a anunțat că va renunța la fotbal și la echipă, fără să dea, însă vreun termen.

„E cea mai mare bătaie de joc din viața mea. Chiar îmi dau seama că aștia m-au luat de prost. Am vorbit de atâtea ori că mă retrag din fotbal, dar acum o sa vedeți că îmi pun planul în aplicare încet, încet. Și nu, nu o să mă consult cu niciun Meme, că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem tată nicio scuză. Eu sunt fraierul României, pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor. Unii sunt supărați că nu joacă, dar când îi bagi să joace te fac de tot râsul. Așa că retragerea mea va începe cât de curând. Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere, că nu decide el pe banii mei”, a spus Gigi Becali pentru Prosport.

Nu este prima oară când Becali anunță că renunță la fotbal. A făcut-o în mai multe rânduri, la supărare, în ultima perioadă, însă de fiecare dată a revenit asupra deciziei.

FCSB dublă umilință în fața Silkeborg IF

FCSB a cedat din nou, cu 0-5, pe teren propriu în fața danezilor de la Silkeborg IF, în grupa B din Europa Conference League. Pe Arena Națională, golurile danezilor au fost înscrise de Kasper Kusk (12), Anders Klynge (16), Soeren Tengstedt (63) şi Sebastian Joergensen (68, 70).

În tur, FCSB a pierdut cu același scor, după ce a aliniat o echipă formată în principal din rezerve, dat fiind că antrenorul Nicolae Dică a dorit să-și menajeze titularii.

Ultima oară când o echipă a pierdut cu un scor general de 10 – 0 a fost în anul 1992. La vremea respectivă, Electroputere Craiova era eliminată din primul tur al Cupei UEFA, de către Panathinaikos cu 6 – 0 în Bănie şi cu 4 – 0 la Atena.