FCSB, zdrobită, din nou, de danezii de la Silkeborg. Umilința este fără precedent în istoria echipei lui Gigi Becali

FCSB a suferit o nouă umilință în fața danezilor de la Silkeborg. Joi, pe „Arena Națională”, „roș-albaștrii” au fost zdrobiți de nordici cu scorul de 0-5, după ce pierduseră și în tur cu același rezultat. Confruntarea a contat pentru Grupa B a Conference League, etapa a 4-a.

Golurile au fost înscrise de Kasper Kusk (12), Anders Klynge (16), Soeren Tengstedt (63) şi Sebastian Joergensen (68, 70).

CFR Cluj, succes mare cu Slavia Praga

La polul opus s-a aflat, joi, CFR Cluj. Campioana României a trecut pe teren propriu, de Slavia Praga, scor 2-0, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în Grupa G a competiţiei de fotbal Europa Conference League. Golurile ardelenilor au fost marcate de Ciprian Deac (11 – penalty) și Yuri Matias (85).

După acest succes, CFR Cluj devine favorită la calificarea în faza următoare, mai având de jucat în deplasare cu Sivasspor (27 octombrie) şi acasă cu Ballkani (3 noiembrie).

Meciul a fost întrerupt circa 14 minute în prima repriză, după ce unui spectator i s-a făcut rău în min. 27. Ambulanţa a intervenit, iar suporterului i-a fost acordat primul ajutor în tribună, după care fost coborât cu targa şi a fost transportat cu ambulanţa la spital.

„Sunt foarte fericit pentru victorie, sunt foarte sigur că dacă prietenul meu era încă în viaţă era cel mai fericit din lume. Toată lumea ştie cât iubea acest club Pisică (n.r. – Ilie Florian, un apropiat al antrenorului şi al echipei CFR Cluj). Îi dedicăm toţi victoria pentru el, mai ales că a stat 36 de ani non stop lângă mine, nu am stat nici cu familia cât am stat cu el. Vă daţi seama că îmi este greu şi nu mi-a fost uşor să urmăresc meciul.

Dan Petrescu, în al 9-lea cer după dubla victorie cu Slavia Praga

În acelaşi timp mi-aş dori ca şi suporterul care a avut probleme să îşi revină şi să se bucure de această victorie minunată. Pentru că, sincer, dacă îmi spunea cineva înainte de dubla cu Slavia că noi vom lua şase puncte, spuneam că visează sau aiurează. În continuare cred că Slavia este cea mai bună echipă din grupă, au dominat, au atacat, dar ne-am apărat eroic şi la puţinele ocazii avute, 3 sau 4, am marcat două goluri. Îi felicit pe băieţi încă o dată, suntem într o perioadă bună. Nu pot să fiu decât fericit pentru echipă şi pentru club”, a spus Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, la Pro TV.