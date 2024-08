Sport Dublul campion olimpic Nicolae Juravshi îşi sărbătoreşte ziua de naştere la Paris







Republica Moldova. Nicolae Juravschi, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNOS) și dublu campion olimpic, împlinește 60 de ani. El îşi sărbătorește ziua de naștere la Paris, unde asistă la Jocurile Olimpice din Paris în calitate de conducător al delegaţiei Republicii Moldova.

Dis-de-dimineață, comunitatea sportivilor și oamenii apropiați i-au adresat felicitări.

Cariera sportivă a lui Nicolae Juravshi

În 1988, la numai 24 de ani, Nicolae Juravschi a cucerit două medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Seul. Alături de coechipierul său, Victor Reneiski, și-a învins adversarii în ambele finale de dublu, la 500 și 1. 000 de metri canoe.

Peste opt ani, dubloul Juravschi-Reneiski a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Atlanta, pe distanța de 500 metri. Acești sportivi, împreună, au fost invincibili, în anii 1988-1991, când au devenit de opt ori campioni mondiali la canoe dublu și în echipaj de patru.

În 2021, discipolul lui Nicolae Juravschi, Serghei Tarnovschi, a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Și pentru că este o zi a bilanțurilor, campionul olimpic ne-a mărturisit personal câteva dintre „secretele” victoriilor din minunata sa călătorie în lumea sportului.

„Am cunoscut deseori și înfrângeri, care mi-au fost de mare folos în viață”

Pentru Nicolae Juravshi sportul nu semnifică doar victorii, ci și sacrificii. „Nu poți încălca programul. Nu ai posibilitatea să petreci cu prietenii, nici chiar în ziua ta de naștere. Pe care nu am sărbătorit-o practic, cât am fost sportiv de performanță. Însă atunci, când ești cu adevărat pasionat de sport, antrenamentele îți oferă motivația și energia să mergi cu încredere și bucurie spre scopul tău.

Sportul te învață, de asemenea, cum să utilizezi ultimul strop de energie și cum să te autodepășești.

E foarte frumos să fii câștigător, dar am cunoscut deseori și înfrângeri, care mi-au fost de mare folos în viață. Le sunt recunoscător adversarilor mei: m-au făcut să muncesc mai mult, m-au învățat să devin mai puternic, mai rezistent și mai valoros. Sportul te învață să pierzi cu demnitate și, mai ales, să analizezi factorii care au condus la înfrângere, să perseverezi pentru a-i elimina.

Talentul e un factor important, ce poate să te propulseze, dar până la un anumit nivel. Doar cu talentul, nu prea ai șanse să alergi mai repede sau să sari mai departe.

Nu consider că am fost dotat cu mult talent, dar am muncit foarte mult. O altă calitate ce m-a ajutat să muncesc peste puteri este insistența, aceasta este foarte importantă atunci, când concurența este acerbă. Trebuie să fii disciplinat, responsabil și executiv”, afirmă Nicolae Juravschi.

Cine l-a ajutat pe Nicolae Juravschi

Nicolae Juravschi spune că a avut noroc de antrenori pe măsură, care l-au ajutat să-şi atingă scopul în cariera sportivă.

„Am avut noroc de antrenori excepționali. Pavel Cadnicov, Nicolai Macovei, Alexandr Chirpicenco, care m-au condus spre vârfurile succesului. Am avut marele privilegiu să fiu ghidat de Ivan Patzaikin, înainte de Jocurile Olimpice de la Barcelona, în 1992, când am reprezentat România.

Într-un moment de mare cotitură în viața mea, Ivan Patzaikin m-a ajutat să-mi mențin treaz visul olimpic. M-am înțeles excelent și cu partenerii mei Victor Reneiskii, Iurii Gurin, Valerii Veshko, Gheorghe Andriev. Sportul m-a unit sufletește cu fiecare dintre ei și ne-a inspirat încredere nestrămutată unul față de altul”, a declarat președintele CNOS.

Nicolae Juravschi - model al excelenței la competițiile mondiale

„Jocurile Olimpice oferă sportivilor o sursă puternică de inspiraţie, bucurie şi emoţii debordante. Chiar dacă am trecut prin trei olimpiade, emoțiile au fost de fiecare dată extrem de puternice. Pe podiumul olimpic am trăit sentimente de nedescris. Mândrie pentru țara mea, pentru satul meu de baștină Chircăiești, gratitudine pentru cei care au crezut în mine, recunoștință pentru cei care m-au susținut.

Respect și admir sportivii noștri minunați, care își dedică energia, talentul și experiența, bucurându-ne cu medalii strălucitoare. Prin victoriile lor ei asigură continuitatea olimpică și reafirmă calitatea de ambasadori excelenți ai țării.

Pot spune cu încredere că sunt un om fericit, pentru că m-am realizat prin sport și pot să mă dedic în continuare sportului cu aceeași pasiune, cum o făceam la început de cale”, ne-a mai spus Nicolae Juravschi.