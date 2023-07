Dramele din spatele unui celebru restaurant din Capitală. S-au ținut lanț. Video

Trapperul Rava a vorbit despre încercările prin care a trecut familia sa și cum a reușit să scape de dependența de droguri. Rava, pe numele real Ravanelli Florin Oiță, este nepotul lui Ion Oiță, omul de afaceri care a pus bazele restaurantului Cocoșatu’, alături de celebrul „Rege al Micilor”, Andrei Alexandru, zis „Sandu Cocoșatu”. Ion Oiță s-a sinucis în 2011, din cauza datoriilor, dar și a problemelor de sănătate pe care le avea fiul său, Florin, tatăl artistului. În 2004, Florin Oiță, a fost implicat într-un grav accident de motocicletă în urma căruia a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile.

După mulți ani, Rava a vorbit despre afacerile tatălui, pe care ar fi urmat să le conducă în cazul în care nu ar fi ales muzica, dar și despre dependența sa de substanțe interzise, pe care a depășit-o.

„Tata are restaurante și mai are niște chestii. Probabil m-aș fi dus pe partea aia. Are Cocoșatu’. Sunt ale lui. Oricum o luasem pe drumul ăla înainte să mă apuc de muzică. Mă rog, făceam prostii foarte mari, dar mai aveam grijă de restaurant, mai stăteam pe acolo, mai un inventar, mai un monetar ceva. După m-am dus pe drumul ăsta cu muzica, dar probabil asta aș fi făcut. Eu mănânc de atâta timp acolo că nu știu ce să mai recomand, dar acolo micii toată lumea știe, grătar, pui gongorzola”, a spus tânărul artist.

El a mai spus că micii de la restaurantul Cocoșatu’ au devenit preferații artistei Lady Gaga care, după ce a gustat doi, a mai comandat 28.

„Lady Gaga și-a luat doi mici și după a mai cerut 28, când a venit în România. A luat numărul lui tata și d-astea. I-a plăcut rău. A zis că atunci când mai vine în România cu prima ocazie vine la restaurant”, a povestit Rava.

Drogurile i-au schimbat viața

Rava a povestit despre momentele cumplite prin care a trecut din cauza consumului de substanțe interzise. În prezent, a renunțat a droguri și a reușit să-și revină. Pentru aceasta urmează și un tratament de dezintoxicare.

„Puteam oricând să mor. Științific vorbind, poți oricând, sunt șansele de 50- 50 să mor, când ești între plus și minus constant și nu știu cum am trăit. (…) Chestia aia te paralizează, nu mai simți sentimente, nu mai simți durere, nu mai simți nimic. La un moment dat am făcut AVC pe o parte, adică nu mai puteam să-mi mișc gura, ochii, adică cu un ochi era deschis, unul închis și, după 3 dăți după ce o iei, devii dependent pe bune, adică trebuie să treci prin sevraje, prin detox și nu am putut să mă c** o lună jumate și să mă p** două săptămâni, e groasă”, a relatat Rava despre momentele prin care a trecut.

Iar asta nu este tot. El a povestit că a avut un prieten care a murit din cauza drogurilor, iar acest lucru l-a marcat foarte tare.

„Un tovarăș a murit și a găsit 25 de kg în el, adică te distruge, iar eu ca să pot să mă curăț vomitam. E moarte, nu știu cum am putut să-l iau.”, a spus Rava În cadrul podcast-ului Beach Please!