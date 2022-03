Drama uriaşă a lui Daniel Buzdugan! Vedeta este în stare de şoc după ce a pierdut un prieten drag: „A stat tot weekendul și luni a murit”

Daniel Buzdugan a traversat momente dificile, dat fiind că o ființă dragă lui, aproape un membru al familiei, a încetat din viață. Este vorba despre o cățelușă, Fetița, pe care o avea de foarte multă vreme Deși pentru unii pare greu de înțeles, decesul animalului de companie a provocat multă durere atât lui Daniel Buzdugan, cât și celorlalți membri ai familiei.

Prezentatorul de radio și televiziune a povestit că avea această cățelușă de mai bine de nouă ani. El s-a atașat de ea imediat, după ce a găsit-o într-un șantier. Astfel, Fetița a devenit un membru al familie și a fost îndrăgită de toată lumea.

„Chiar vorbeam cu ai mei că Fetița era bătrână de când am luat-o. Nu știu câți ani avea când am luat-o, dar era așa ca o bătrânică, era așa foarte veselă, foarte agitată, dar avea așa o stare de cățel matur. S-a întâmplat alaltăieri și cel mai trist moment a fost când am plecat dimineață la radio la ora 6:00 și ceva, m-am întors de trei ori din drum, am și întârziat, pentru că mă întorceam și îi vedeam privirea și ajungeam că încui ușa și spuneam «nu, nu, trebuie să mă mai întorc o dată», simțeam că nu o să mai fie”, a povestit Daniel Buzdugan într-o emisiune TV.

Fetița a fost îngropată într-un loc special

Daniel Buzdugan a mai relatat că acest cățel de care s-a atașat foarte mult a avut mai multe probleme de sănătate. A fost și la medic, însă, în cele din urmă, din cauza vârstei înaintate a încetat din viață.

„Vineri am scos-o din spital, a stat tot weekendul și luni a murit. Ne-am bucurat foarte tare, cu toții știam că va pleca în curând și eram siguri că nu o să se întâmple în weekend. Era prea bună ca să ne strice weekendul”, a mai zis Daniel Buzdugan, conform Spynews.

Cățelușa a fost îngropată într-un loc special, iar Daniel Buzdugan a povestit cum copiii s-au dus cu flori la locul cu pricina. De menționat că familia Buzdugan mai are un cățel, însă Fetița a fost primul animal pe care l-au avut.