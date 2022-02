Cel mai singur câine din lume trăiește în România. De 11 ani stă într-un adăpost și nimeni nu-l vrea

O viață petrecută în adăpost

Pluto a fost salvat dintr-un adăpost la doar patru zile după ce mama și frații lui au fost adoptați. Pluto este cel mai lung rezident al acelui centru, neavând posibilitatea de a vedea altceva în afară de acel centru. Managerul centrului spune că acesta va muri dacă nu va interveni nimeni să-l ajute.

Lui Pluto îi place să fie în preajma altor câini, pisici și copii și ar prospera cu o familie activă într-o zonă rurală. Alena Stan conduce Nobody Rescue în România și lucrează cu organizația britanică, Bridging The Gap Rescue, pentru a uni câinii fără stăpân din adăposturile din întreaga Europă. „Își va încheia viața în centru dacă nimeni nu intervine și nu-i arată lumea”, a spus Alena. „Îl am pe Pluto de când avea patru zile. S-a născut într-un adăpost public, împreună cu mama sa și cei patru frați, în decembrie 2010. Mama și cei trei frați ai lui au fost adoptați, iar Pluto și fratele său Dino au fost lăsați în urmă”.

Din păcate, Dino a murit recent – așa că Pluto este ultimul rămas. Pluto este cel mai longeviv rezident al Alenei la centrul de salvare Nobody Dogs și „cel mai dulce băiat”. „Canisa și adăpostul sunt tot ceea ce a cunoscut vreodată”, a explicat ea. „Nu a părăsit niciodată ferma din pădure.” Alena descrie personalitatea lui Pluto ca fiind „foarte prietenoasă și activă”. „N-ai ști că este un câine în vârstă”, a spus ea.

Salvarea lui Pluto

Pluto nu a dat niciodată semne de agresivitate și se înțelege bine cu alți câini, pisici și copii. Câinelui „i-ar plăcea să trăiască cu o familie într-un spațiu rural”. El „nu a auzit niciodată vreun sunet de oraș” sau nu a văzut un televizor, așa că ar avea nevoie de timp și de răbdare pentru a se adapta.

Pluto a petrecut 11 ani încercând să găsească un loc pe care să-l numească acasă, ceea ce a fost o luptă pentru Alena. „Suntem o organizație foarte mică și este dificil să adopți câini în România. Oamenii nu se uită la centrele private”, a explicat ea. În timp ce Pluto a trăit o viață lungă și fericită până acum, ar fi uimitor pentru el să experimenteze restul lumii și să-și găsească, în sfârșit, o familie, potrivit Mirror.co.uk.