EVZ Special Dr. Paul Corpădean: O birocrație mai simplificată ar accelera inovația și implementarea noilor tehnologii în clinicile din România







Dr. Paul Corpădean a fost recunoscut în Top 100 Performeri din Sănătate, la categoria „Educație și Cercetare”. Acest clasament realizat de revista Capital se concentrează pe excelența în domeniul medical și pe analiza economică a sectorului sănătății.

Topul Capital adună cei mai influenți actori din domeniul medical din România, provenind dintr-o gamă largă de sectoare. Printre categoriile topului se află: Spitale Publice, Spitale Private, Producție și Servicii Medicale, Retail Pharma.

Dr. Paul Corpădean, fondatorul clinicii stomatologice MedicalCOR, a creat și implementat sistemul One Step ALL ON X. Aceatsa este o metodă inovatoare care permite înlocuirea rapidă a întregii danturi cu dinți ficși în câteva zile, fără proteze temporare. Astfel, lucrarea finală (dinții finali ai pacientului) cu încărcare imediată este livrată în doar cinci zile, comparativ cu perioada obișnuită de 6-12 luni.

One Step ALL ON X, inovație în stomatologie

Doctorul Corpădean a declarat pentru revista Capital că „această tehnologie de dinți ficși pe implanturi reprezintă un salt enorm pentru pacienți, datorită rapidității și durabilității soluției, ce integrează o bară de titan frezat la rece, mult mai rezistentă și antibacteriană decât cele sinterizate”. Mai mult, acest sistem îmbunătățește enorm calitatea vieții pacienților prin confort și funcționalitate. Dinții ficși sunt finalizați în doar cinci zile. Ei oferă o senzație identică cu cea a dinților naturali.

„Consider că acest proiect aduce un plus de viitor pentru sănătatea și confortul pacienților noștri”, a adăugat doctorul.

Drumul spre succes a fost lung și plin de provocări. Paul Corpădean a mărturisit că formarea unei echipe de medici și tehnicieni a fost o sarcină extrem de dificilă, mai ales că toți trebuie să colaboreze armonios, „ca într-o orchestră simfonică”. „Fiecare membru al echipei contribuie esențial la realizarea unei lucrări perfecte. A fost un efort considerabil să găsim profesioniști care să îmbine tehnica cu pasiunea pentru inovație, perfecțiunea și durabilitatea lucrărilor”, a adăugat acesta.

Este nevoie de implicarea statului

În ceea ce privește implicarea statului, aceasta este crucială pentru crearea unui cadru legal ce să vină în sprijinirea inovației și competiției locale între toate clinicile, pacienții primind, astfel, cele mai bune opțiuni. Statul oferă stabilitate și predictibilitate în această industrie. De asemenea, programele de digitalizare susținute de stat și de Uniunea Europeană vin în sprijinirea medicilor. Ele permit accesarea fondurilor ce ridică standardele de calitate la nivel european. „Cu toate acestea, o birocrație mai simplificată ar accelera inovația și implementarea noilor tehnologii în clinicile din România”, a adăugat Paul Corpădean.

Doctorul a transmis pentru Capital faptul că lipsa tehnologiilor medicale de vârf produse local este un aspect problematic. Profesioniștii sunt nevoiți să apeleze de cele mai multe ori la importuri de peste hotare. „Mi-ar plăcea să avem furnizori locali pentru instrumentele medicale și tehnologiile de laborator. O industrie locală puternică ar stimula atât economia, cât și progresul nostru în cercetare”, a adăugat doctorul Corpădean. În prezent, acesta colaborează cu furnizori internaționali.

Sistemele de sănătate trebuie să fie accesibile pentru toți cetățenii

Pentru un viitor mai bun, ar trebui să se prioritizeze optimizarea continuă a proceselor și tehnologiilor. Astfel, acestea vor deveni accesibile unui număr cât mai mare de oameni. Doctorul Corpădean consideră că sistemele de sănătate ar trebui să fie accesibile tuturor cetățenilor, inclusiv celor care nu și le permit. De asemenea, acesta susține că ar trebui să fie sporite investițiile în educație și cercetare. Oamenii doar astfel pot progresa. „Cred că ar trebui să existe o colaborare internațională mai strânsă în domeniul sănătății și al tehnologiei medicale, pentru ca inovațiile să fie accesibile la nivel global, nu doar pentru cei din țările dezvoltate”, a adăugat fondatorul MedicalCor.

De-a lungul anilor, Paul Corpădean și-a dat seama că domeniul stomatologic și implicit cel al implantologiei necesită dedicație și o atenție deosebită pentru detalii, mai ales că inovația este cheia progresului.