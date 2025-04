Justitie Dosarul în care fostul șef al ISCTR Bihor era acuzat că a luat taxă de protecție, retrimis la parchet







Rechizitoriul a fost întocmit de procurorii DNA Cluj. Fostul șef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Bihor, Cristin Țepele, a fost acuzat că ar fi încasat „taxe de protecție” de la transportatori și a fost și arestat. El a petrecut două luni după gratii, apoi a fost în control judiciar și a primit interdicția de a-și exercita profesia.

Procesul nu poate începe

Curtea de Apel Cluj a stabilit că procesul nu poate începe, întrucât Tribunalul Cluj, instanța căreia i-a fost trimis dosarul, nu are competență teritorială pentru a judeca această cauză. Iar apărătorul directorului pune sub semnul întrebării competența procurorilor care au instrumentat cazul. Acesta explică faptul că în dosar trebuia să facă cercetări DNA Oradea, nu Serviciul Teritorial Cluj. Dacă DNA Cluj nu a fost competent, ancheta ar putea fi reluată de la zero, deoarece declarațiile, probele și rechizitoriul ar putea fi anulate.

Curtea de Apel Cluj a admis contestațiile formulate de inculpați împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj, desființează în întregime această încheiere și constată că procesul nu poate începe, deoarece instanța sesizată,Tribunalul Cluj, nu este competentă, fiind sesizată nelegal. Decizia luată în cameră preliminară este definitivă, iar parchetul are cinci zile la dispoziție să remedieze situația.

24 de percheziții în Bihor, Cluj, Maramureș, Bistrița, Alba, Sălaj

Procurorii DNA spuneau că angajații ISTCR ar fi aigurat protecție firmelor cu obiect de activitate în domeniul transportului de mărfuri, prin aceea că le-ar fi furnizat administratorilor acestora informaţii referitoare la controale și nu ar fi luat măsuri de sancţionare cu privire la încălcările legii pe care le-ar fi constatat.Cristin Ţepele, șeful ISCTR Bihor şi Bogdan Durlea, șeful ISCTR Cluj au fost reţinuţi pe 4 octombrie 2023, în urma a 24 de percheziţii domiciliare realizate de procurorii DNA Cluj în judeţele Bihor, Cluj, Maramureș, Bistrița - Năsăud, Sălaj și Alba.

Anchetatorii au percheziţionat atunci şi sediul ISCTR Bihor , dar şi locuinţele a cinci angajaţi din ISCTR Bihor, inclusiv cea deţinută de coordonatorul judeţean al instituţiei. Alături de Durlea și Tepele, arestati pentru acuzaţii de corupţie, alţi suspecţi au fost plasaţi sub control judiciar printre care trei inspectori de trafic din Maramureş, dar și viceprimarul comunei Sârbi din Bihor, Mădălin Popovici, acuzat de dare de mită.