Dosarul ICA, în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, va fi rejudecat. Decizia Tribunalului București

Dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), în care Dan Voiculescu a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, va fi rejudecat după ce un complet al Tribunalului București a admis miercuri, în principiu, cererea de revizuire depusă de fostul politician. Din pedeapsa aplicată, Voiculescu a executat efectiv aproape trei ani.

Decizia de admitere în principiu stabilește reluarea întregului proces și nu schimbă deocamdată hotărârea inițială. Următorul termen a fost fixat pentru 30 aprilie 2026, când vor fi citați revizuentul și ceilalți intimați, inclusiv persoane fizice și juridice implicate în privatizare și administrarea institutului.

„În baza art. 459 alin. 4 C.proc.pen. cu referire la art. 453 alin. 1 lit. d) C.proc.pen., admite, în principiu, cererea de revizuire a sentinței penale nr. 701/26.09.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, definitivă și modificată prin decizia penală nr. 888/08.08.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia II Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012, formulată de revizuentul Anonimizat 1. Stabilește termen pentru rejudecarea cauzei la data de 30.04.2026, ora 12:00”, se arată în minuta instanței.

Printre intimații citați pentru următorul termen se află Sandu Jean Cătălin, Popa Corneliu, Mencinicopschi Gheorghe (care a decedat), Pantiș Sorin, Săvulescu Vlad Nicolae, Sin Gheorghe, Baciu Constantin, Petre Alexandru, Pop Flavius Adrian, Ene (Fostă Udrea) Vica, Marinescu Grigore, Domnișoru Mihaela și Ciprian, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Domeniilor Statului, Voiculescu Camelia Rodica și Corina Mirela, Grup Industrial Voiculescu și Compania (Grivco SA), Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA.

Instanța a mai decis că cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, iar soluția a fost comunicată părților și procurorului prin intermediul grefei instanței.

La termenul din aprilie, completul va analiza integral cererea de revizuire, iar procesul poate conduce fie la modificarea condamnării, fie la menținerea acesteia.