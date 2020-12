Dosarul „Ferma Băneasa” a dat naștere unui val de nemulțumiri venite din partea opiniei publice și a avocaților, care au protestat împotriva regulilor după care juncționează Justiția în România. Asociatia pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților din România a decis să se solidarizeze cu demersul AMR și AJADO de-a solicita CSM să ia măsuri pentru a nu se mai repeta abuzurile DNA împotriva judecătorilor.

Prin vocea avocatei Silvana Racoviceanu, vicepreședinte ADSA, se vorbește despre comise în Dosarul Ferma Băneasa. Avocatul Robert Rosu a fost executat de către ICCJ, iar doi judecători au fost constrânși de către procurorii de la DNA Brașov să-si renege propriile hotărâri definitive. „Ne referim la magistratii Adrian Cojocaru (fost vicepreședinte al Judecătoriei Buftea, între timp pensionat) și Marius Cristian Ispas (actualmente la Curtea de Apel București – Sectia a VIII-a de contencios administrativ și fiscal)”, spun cei de la luju.ro.

Iată așadar comunicatul transmis de Asociatia pentru Dialog si Solidaritate a Avocatilor din Romania (ADSA):

„Motto: ‘Libertatea inseamna sa fim responsabili pentru noi insine’ (Friedrich Nietzsche). Asociatia pentru Dialog si Solidaritate a Avocatilor din Romania saluta pozitia ferma, a Asociatiei Magistratilor din Romania (AMR) si a Asociatiei Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO),

Se alatura si sprijina orice demersuri pe care asociatiile magistratilor din Romania le vor intreprinde pentru stoparea abuzurilor din justitie, indiferent de calitatea celor care fac obiectul abuzurilor (judecatori, procurori, avocati sau orice cetatean al Romaniei), precum si pentru inlaturarea oricaror forme de presiune asupra judecatorilor, procurorilor sau avocatilor, care au consecinte directe in ceea ce priveste infaptuirea actului de justitie si respectarea dreptului partilor la un proces echitabil.

Avand in vedere:

Raportul Inspectiei Judiciare privind “Respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti, in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea”, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 225 din 19.10.2019, in considerentele careia s-au retinut:

”Practicile procurorilor DNA care au instrumentat cauze cu judecatori in modalitatile mai jos mentionate au reprezentat forme de presiune asupra acestora, cu consecinte directe in ceea ce priveste infaptuirea actului de justitie.

Astfel, tehnica sesizarilor din oficiu impotriva judecatorilor si cercetarea lor pentru solutiile dispuse in cauze este un fapt inacceptabil, de o gravitate fara precedent, care, fara indoiala, reprezinta un factor de presiune nu doar asupra celor vizati, ci asupra intregului corp profesional al judecatorilor, cu consecinte directe asupra credibilitatii actului de justitie si a stabilitatii statului de drept.