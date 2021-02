Dosarul Ferma Băneasa. În Codul de Procedură Penală, care este „Biblia” oricărui judecător de penal, există un articol important. Astfel, articolul 406 este foarte clar și prevede că hotărârea se redactează în maxim 30 de zile. Nerespectarea acestui termen constituie abatere disciplinară. Se sancționează de către Consiliul Superior al Magistraturii.

În cazul condamnării avocatului Robert Roșu, în dosarul Ferma Băneasa, judecătorii de la ICCJ nu au motivat încă decizia de condamnare. Asta în ciuda faptului că de la momentul condamnării avocatului au trecut deja 60 de zile.

Chestiunea motivării deciziei ICCJ, în cazul Roșu, ar deschide calea unei căi extraordinare de atac. Această procedură are menirea de a anula sentința prin care avocatul a fost condamnat la cinci ani de închisoare. În prima fază, la Curtea de Apel Brașov Robert Roșu a fost achitat.

Până când judecătorii de la ICCJ nu vor motiva decizia de condamnare, orice demers este sortit eșecului. Practica din prezent, arată că la ICCJ motivările sunt redactate chiar și după un an de la pronunțare. Cu alte cuvinte, orice încercare de reabilitare a avocatului Roșu, în dosarul ”Ferma Băneasa” este sortită eșecului.

Mai mulți avocați de top din România au anunțat că vor efecta un astfel de demers pentru a încerca scoaterea lui Robert Roșu din închisoare.

Să se motiveze în termen. Dosarul Ferma Băneasa

Un cunoscut avocat român, Cosmin Vasile, specializat în litigii civile și de arbitraj, susține modificarea Codului de Procedură Penală.

Avocatul Vasile crede că ar fi foarte util ca un magistrat să pronunțe un verdict, doar atunci când termină și motivarea. Acest lucru este susținut energic și de Baroul București care le-a cerut avocaților parlamentari să susțină propunerea în Parlament.

„Revenind, adevarul abrupt asupra necesitatii acestei modificari este urmatorul: unificarea momentului pronuntarii hotararii cu redactarea. Acest lucru nu numai ca nu complica eforturile completului de judecata, ci le simplifica … In acest context, avand dupa ultimul termen de judecata dosarul in fata, recitind actele de procedura in discutie si revazand probele relevante, completul de judecata cunoaste cel mai bine, intelege si simte cauza pe cale sa o solutioneze.

Fara niciun dubiu, discutiile si dezbaterile care conduc la solutie au loc doar in acest context al deliberarii, acest aspect fiind important indeobste in cazul completurilor colegiale. In momentul in care intre pronuntare si redactarea hotararii exista un interval de timp, apare inevitabil o ruptura a implicarii judecatorilor in cunoasterea acelui dosar. Mai mult, nu este niciun secret ca pentru membrii completului care nu redacteaza, pronuntarea hotararii coincide in mare masura cu finalizarea misiunii lor”, a spus avocatul Vasile.