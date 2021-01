Avocata Ana Popa, managing associate al Tuca Zbarcea & Asociatii, a reacționat după ce trei judecători au mers la Inspecția Judiciară. Este vorba despre Ionuț Matei, Florentina Dragomir și Alina Ioana Ilie. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție s-au plâns că sunt supuși presiunilor.

În contextul în care foarte mulți avocați au protestat din cauza condamnării lui Robert Roșu, colegul lor de breaslă, în dosarul „Ferma Băneasa”.

Scrisoare deschisă către „completul negru” de la ÎCCJ

Iată ce a postat avocata Ana Popa pe Facebook după aceste evenimente:

„Stimati membri ai Completului 4 Penal de la ICCJ,

Am citit astazi sesizarea pe care ati inaintat-o Inspectiei Judiciare in luna decembrie 2020 si prin care reclamati comunicatele UNBR si ale Baroului Bucuresti, al caror scop a fost acela de a ne apara pe noi, avocatii, de represiunea penala si de abuzurile la care suntem supusi in exercitarea profesiei.

Dreptul la apărare, nesocotit de „completul negru” de la ÎCCJ

Intelegand ca sunteti deranjati de faptul ca organele profesiei noastre (da, in mod bizar, avem inca o profesie) au emis comunicate pentru protejarea independentei avocatilor, punctez urmatoarele:

1. Solidarizarea, fara precedent a avocatilor, a venit pe fondul unor abuzuri repetate si constante asupra avocatilor, iar cazul Robert Rosu a fost picatura care a umplut acest ocean.

2. Reactia UNBR si a multor barouri din tara (da, exact, Baroul Bucuresti nu a fost singurul barou care a adoptat o pozitie ferma pe subiect) a fost una fireasca in fata unei situatii considerate nefiresti si nedrepte”, a scris avocata.

„3. Asa cum dvs. solicitati Inspectiei Judiciare sa apere independenta judecatorilor, asa si noi avem dreptul de a solicita organelor profesiei noastre sa ne apere pe noi.

„Să nu ne luați peste picior”

4. Si noi, la randul nostru, ne dorim ca justitia sa fie independenta, fara protocoale incheiate cu SRI, fara MSN-uri, fara acoperiti si servicii, fara interese oculte. Ne dorim ca atunci cand intram in sala de judecata sa fim tratati cu respect, sa nu ne identificati cu clientii nostri, sa fim lasati sa pledam cazul clientului nostru, sa nu ne grabiti, sa nu ne luati peste picior, sa nu aveti impresia ca sunteti mici sau mari Dumnezei, iar noi Iuda, sa nu ne puneti clientii la colt in sala de judecata, chiar daca ii considerati infractori desi nu i-ati judecat inca.

5. M-a frapat faptul ca tocmai dvs. pledati pentru autoritatea de lucru judecat a hotararilor judecatoresti in legatura cu care sustineti ca pot fi invalidate ‘eventual’ doar prin cai extraordinare de atac. Parca Minuta deciziei pe care ati pronuntat-o inlatura autoritatea de lucru judecat a unor hotarari judecatoresti ale unor instante civile, desi art. 52 alin. (3) CPP prevede ca ‘hotararile definitive ale altor instante decat cele penale asupra unei chestiuni prealabile in procesul penal au autoritate de lucru judecat in fata instantei penale, cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii.’ E inca in vigoare acest art. 52 alin. (3) CPP, nu?”, a mai precizat Ana Popa.