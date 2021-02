Dreptate pentru avocatul Robert Roșu. Baroul București se implică în modificarea Codului Penal și cel Civil. La ultimă ședință, Baroul le-a cerut avocaților parlamentari să se implice în susținerea acestor propuneri.

Una dintre aceste propuneri se referă la motivarea și pronunțarea sentințelor. Astfel, susține Baroul București nicio sentință să nu mai poate fi pronunțată, dacă aceasta nu este gata redactată. În acest mod, blocajul din Justiție nu ar mai exista.

Informația a fost făcută publice de Daniel Fenechiu, avocat cunoscut, și parlamentar PNL.

„Practica redactării hotărârilor la luni sau ani după pronunțare trebuie curmată! Consiliul Baroului București a decis, in ședința de ieri, sa solicite avocaților parlamentari, membri ai Baroului București, sa susțină modificarea codurilor de procedura penală si civilă in sensul pronunțării hotărârilor doar in momentul in care hotărârea este redactata.

Modificarea propusă vizează eliminarea practicii de redactare a hotărârilor la luni sau ani de la pronunțare. Și, evident, a consecințelor ce decurg din aceasta practica- cum ar fi redactarea hotărârilor după executarea pedepsei. Sau, mai nou, restrângerea perspectivei căilor extraordinare de atac. În cel mai scurt timp posibil, va fi organizată o conferința profesională pe aceasta tema si o întâlnire cu avocații parlamentari, la care va participa si UNBR”, a declarat Fenechiu.

Cazul Roșu rămâne încins. Dreptate pentru avocatul Robert Roșu

Discuția inițiată de Baroul București are strânsă legătură cu cazul Robert Roșu. După condamnarea avocatului Robert Roșu, mai multi avocați au depus o cerere de revizuire a deciziei de condamnare. Această cerere a fost respinsă pe motiv că motivarea condamnării avocatului nu există. Codul de Procedură Penală impune un termen clar de 30 de zile, sub sancțiunea disciplinară. Cu toate astea, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție, își motivează și la un an de zile de la proces deciziile date.

Cu alte cuvinte cei de la Baroul București vor dreptate pentru avocatul Robert Roșu. Dreptate până la capăt.

Baroul București și Ferma Băneasa

În ultima vreme, Baroul București ia atitudine tot mai serioasă împotriva abuzurilor care au loc în sălile de judecată. După condamnarea avocatului Robert Roșu, în celebrul dosa ”Ferma Băneasa”, Baroul București s-a implicat activ. A luat decizia de se adresa Inspecției Judiciare și CSM-ului. Și asta după ce judecătorii Ionuț Matei, Florentina Dragomir și Alina Ioana Ilie, din completul negru, s-au plâns că se simt presați.

După ce magistrații din completul negreu au dat verdictul în Dosarul Ferma Băneasa, foarte mulți avocați au protestat. Aceștia și-au exprimat solidaritatea față de colegul lor de breaslă, Robert Roșu condamnat la cinci ani cu executare, după ce în prima fază a fost achitat.

„Consiliul Baroului Bucureşti, întrunit în şedinţa din 12 ianuarie 2021, a primit, cu stupefacție, informațiile publice despre acuzaţiile care sunt aduse profesiei de avocat, în cuprinsul Cererii adresată Inspecţiei Judiciare de către 3 persoane, membri ai corpului profesional al magistraților, în legatură cu comunicatele Baroului Bucureşti din 18.12.2020 şi 19.12.2020”, se arată în răspunsul Baroului București.

Cei de la Barou au precizat că este inacceptabil ca activitatea unui avocat să fie considerată activitate profesională.

„Prin cele doua poziții publice s-a exprimat îngrijorarea, reală, ca activitatea profesională, desfășurată, în limitele legii, de către un avocat, să fie calificată ca activitate infracțională, în contextul în care doi avocați din Baroul București au fost condamnați la închisoare pentru activități care au fost efectuate, așa cum rezultă din informațiile disponibile public, în exercițiul profesiei și în limitele legii”, au mai arătat cei de la Barou.